Niederrhein: Oberligist verlängert mit Trainer um zwei Jahre

Die Sportfreunde Baumberg haben den Vertrag mit dem Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft verlängert. Salah El Halimi bleibt den Sportfreunden zwei weitere Jahre treu.

Die Sportfreunde Baumberg und Trainer Salah El Halimi gehen mindestens noch bis zum Sommer 2024 einen gemeinsamen Weg.

"Wir freuen uns sehr, dass Salah den eingeschlagenen und erfolgreichen sportlichen Weg weiter mit uns geht. Nicht nur seine sportliche und fachliche Kompetenz schätze ich bei ihm, sondern auch seine charakterlichen und menschlichen Eigenschaften sind hervorzuheben, welche in der heutigen Zeit nicht immer üblich sind. Er passt einfach in die Baumberger Familie", sagt der 1. Vorsitzende Jürgen Schick über die Verlängerung.

Ziel ist es, den Verein weiter in der Oberliga zu stabilisieren und zu einer festen Größe etablieren. Salah El Halimi

El Halimi war seit 2007 insgesamt sechs Jahre als Spieler für Baumberg aktiv und ist seit 2015 mit kurzer Unterbrechung, aus familiären Gründen, als Trainer der 1. Mannschaft tätig.

El Halimi erklärt: "Ich freue mich, dass der Verein, die sportliche Leitung und vor allem die Führung in Person von Jürgen Schick weiterhin das Vertrauen in mich hat und wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen. Ziel ist es, den Verein weiter in der Oberliga zu stabilisieren und zu einer festen Größe etablieren. Wir haben in den letzten zwei Jahren einen Umbruch innerhalb der Mannschaft gestartet, sie verjüngt und somit einen Prozess eingeleitet, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Gerade die vielen Neuzugänge gilt es weiter in den Verein und in unsere Spielphilosophie zu integrieren und weiterhin attraktiven und wenn möglich gleichzeitig auch erfolgreichen Fußball zu spielen, so dass wir sowohl Entwicklung als auch Erfolg in Einklang bringen."