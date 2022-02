Am Samstag um 18 Uhr spielt der ETB Schwarz-Weiß Essen auswärts gegen den 1. FC Mönchengladbach in der Oberliga Niederrhein und will die Aufholjagd fortsetzen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen möchte in der Oberliga Niederrhein unbedingt die Aufstiegsrunde erreichen. Nach dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Monheim stehen die Schwarz-Weißen inzwischen auf Platz zwölf und sind nur noch zwei Punkte von Platz elf entfernt, der zur Aufstiegsrunde berechtigt. Neuer Trainer beim 1. FC Mönchengladbach. Am Samstag soll gegen das Kellerkind 1. FC Mönchengladbach auswärts um 18 Uhr die Aufholjagd fortgesetzt werden. Mönchengladbach ist jedoch heimstark und hat zehn seiner elf Punkte auf heimischem Rasen geholt. Dazu steht beim kommenden Gegner des ETB mit Amin Fadel ein Trainer an der Seitenlinie, der das Team erst in der Winterpause von Stephan Houben übernommen hat. ETB-Coach Suat Tokat erklärt in einer Pressemitteilung vor dem Spiel: „Am Samstag werden wir auf einen Gegner treffen, der auf dem kleinen Kunstrasenplatz viel über den Kampf kommen wird. Ich gehe davon aus, dass sie etwas tiefer stehen werden. Wir haben diese Woche gut trainiert und im Spiel gegen Monheim über einen langen Zeitraum gut gespielt.“ Zur Aufholjagd heißt es vom Trainer: „Die Partie ist immens wichtig, denn mit einem Sieg kämen wir in die Zone rein, in die wir hinwollen.“ Emre Kilav erfolgreich operiert Am Samstagabend werden den Schwarz-Weißen folgende Spieler fehlen: Emre Kilav, der am Dienstag erfolgreich am Knie operiert wurde, Lennard Maßmann, Clinton Williams, Rohin Walter und Jakob Zec. Stand Freitagmittag hofft Suat Tokat, „dass das Spiel stattfindet: Wir sind auf jeden Fall bereit.“ Mit einem Sieg würde der ETB mit Sicherheit auf einem Rang stehen, der zur Aufstiegsrunde berechtigt, denn: Aktuell steht dort mit zwei Punkten Vorsprung TuRu Düsseldorf. Und der Elfte hat dieses Wochenende aber spielfrei.

