Trotz Platz 4: Für den 1. FC Kleve geht es nur um die Aufstiegsrunde

Bereits am Samstag startet der 1. FC Kleve gegen die Spvg Schonnebeck in die Restrunde der Oberliga Niederrhein. Trainer Umut Akpinar freut sich auf das Duell.

Der 1. FC Kleve startet nach der Winterpause am Samstag (16 Uhr) auswärts bei der Spvg Schonnebeck. Es ist das erste von fünf Spielen der Restserie der Oberliga Niederrhein und Kleve-Trainer Umut Akpinar hält an den Saisonzielen fest: „Wir wollen in die Aufstiegsrunde.“

Aktuell hat Kleve elf Punkte Vorsprung auf einen Platz, der nicht zur Aufstiegsrunde berechtigt und steht auf Platz vier. Trotzdem erklärt Akpinar sachlich, dass wir „rechnerisch erstmal die Aufstiegsrunde klar machen müssen. Wir denken von Spiel zu Spiel.“

Sieg zum Abschluss der Vorbereitung

Vier Wochen dauerte die Vorbereitung und endete mit einem 3:2-Testspielsieg am 13. Februar gegen den Landesligisten TuS Fichte Lintfort. „Wir konnten Trainingsinhalte umsetzen und die 90 Minuten helfen natürlich, in den Rhythmus zu kommen. Dazu gehen wir nach dem Sieg mit einem guten Gefühl ins Schonnebeck-Spiel“, sagt der Trainer.

Die beiden anderen Testspiele gegen den VfL Rhede (0:0) und die U19 von Schalke (1:3) hat Kleve nicht gewonnen. Dazu mussten zwei Tests krankheitsbedingt ausfallen. Insgesamt blieb das Team laut Akpinar aber weitestgehend von Corona verschont: „Wer sich nicht gut gefühlt hat, ist zuhause geblieben. Wir waren vorsichtig und so ist keine einzige Trainingseinheit ausgefallen.“

Grundlegendes hat der Coach in der Vorbereitung nicht verändert, was bei der aktuellen Tabellensituation auch verständlich ist. „Zuerst haben wir auf die Fitness Wert gelegt. Danach haben wir Gutes in unserem Spiel vertieft und nicht so Gutes verbessert“, meint der 44-Jährige, der seinem Team „auch einige neue Elemente“ vermittelt hat.

Kleve hat als einziges Team in der Oberliga Niederrhein keinen Ab- und Zugang zu verzeichnen. Für den langjährigen Coach eine logische Konsequenz: „Der Kader ist gut gefüllt und ein paar U19-Spieler haben auch bei uns trainiert. Ein Transfer im Winter ist schwierig und muss auch ein Vorgriff auf den Sommer sein. Das muss passen und hat sich nicht ergeben.“

Keine Kollision mit RWE gegen Preußen

Das erste Spiel nach der Pause gegen den Tabellennachbarn, die Spvg Schonnebeck, findet bereits am Samstag um 16 Uhr statt, da das Spiel sonst mit dem Spiel Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster kollidiert wäre. „Schonnebeck ist eines der Top-Teams der Liga. Da wird gute Arbeit geleistet auf sehr hohem Niveau“, lobt Akpinar, der sich auf den Auftakt freut: „Das ist eine Riesenaufgabe. Schonnebeck wird uns alles abverlangen und wir müssen gegen diese starke Truppe voll konzentriert sein."