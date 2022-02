Sturm in NRW: Die Absagen des Wochenendes

Ein Blick nach draußen reicht, um zu wissen, an diesem Wochenende finden nicht alle Spiele statt.

Sturm und Orkan in Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet auch, dass nicht alle Partien stattfinden werden. Ab der 3. Liga abwärts fallen Partien aus. Einige Kreise haben schon alle Plätze gesperrt. Der Fußballkreis Bochum hat bereits mitgeteilt, dass alle Sportanlagen von Donnerstag bis einschließlich Sonntag gesperrt bleiben. Alle Partien in Bochum, Witten und Hattingen sind abgesagt. Betroffen sind unter anderem die Westfalenliga-Teams von Concordia Wiemelhausen und des DJK TuS Hordel.

Die Stadt Essen verkündete am Mittwoch zunächst, dass die Plätze am Donnerstag nicht genutzt werden dürfen. Ebenso in Dortmund, wo die Sperrung am Mittwoch und Donnerstag gilt. Gelsenkirchen und Gladbeck schließen die Anlagen bis Freitag. Aus den Kreisen, die zum Fußballverband Niederrhein gehören, gab es am Mittwochnachmittag noch keine Infos.

Eine Übersicht der abgesagten Begegnungen

3. Liga

SC Verl - FSV Zwickau

Regionalliga West

Fortuna Köln - Bonner SC

Oberliga Niederrhein

Ratingen 04/19 - St. Tönis

VfB Hilden - TVS Velbert

Oberliga Westfalen

SpVgg Vreden - FC Eintracht Rheine

FC Gütersloh - SG Wattenscheid

Westfalenliga I

SC Peckeloh - Grün-Weiß Nottuln

Westfalenliga II

Concordia Wiemelhausen - Borussia Dröschede

DJK TuS Hordel - FC Lennestadt

Landesliga Westfalen III

FC Frohlinde - SV Horst-Emscher

Bezirksliga Westfalen 10

TuS Kaltehardt - VfB Günnigfeld

FC Altenbochum 20/​28 - VfB Annen

TuS Harpen - CFK Bochum

Adler Riemke - TuS Hattingen

SC Weitmar - SG Herne

U19-Bundesliga

VfL Bochum - Alemannia Aachen