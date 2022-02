1. FC Bocholt: Die Zukunft des Trainers ist geklärt

Beim Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein, dem 1. FC Bocholt, ist am Mittwoch einen zukunftsweisende Personalentscheidung getroffen worden.

Der 1. FC Bocholt hat den Vertrag mit dem Cheftrainer seiner Oberliga-Mannschaft verlängert: Jan Winking bleibt den "Schwatten" zwei weitere Jahre treu. Er unterzeichnete einen bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag am Bocholter Hünting.

"Ich freue mich riesig über das Vertrauen des Vereins, den eingeschlagenen Weg zusammen weiterzugehen. Wir haben gemeinsam große Ziele und werden diese ambitioniert verfolgen", sagte der Bocholter Trainer zur Vertragsverlängerung.

Jan Winking ist der jüngere Bruder von FC-Kapitän Tim Winking und war zuvor Cheftrainer des Landesligisten Westfalia Gemen, sowie Co-Trainer unter Manuel Jara beim 1. FC Bocholt. Mit dem hat er auch langfristig einiges vor: "Bei meinem Amtsantritt vor zwei Jahren habe ich davon gesprochen, eine Ära prägen zu wollen. Die Verlängerung gleich um zwei Jahre soll das unterstreichen."

Der 26-jährige Winking ist seit dem 1. Mai 2020 Trainer des 1. FC Bocholt. In seiner ersten Saison 2020/2021 belegte das Team nach zehn Spielen (Punkteschnitt 2,8 Zähler pro Partie, Anm. d. Red.) mit sechs Punkten Vorsprung auf die SSVg Velbert Rang eins, ehe die Spielzeit pandemiebedingt ohne Wertung abgebrochen wurde. In der laufenden Saison springt trotz eines hervorragenden Punkteschnitts von 2,44 Zählern in 16 Partien bisher nur Platz zwei heraus, fünf Punkte hinter der SSVg Velbert.

Zur Erinnerung: Nur der Meister der Oberliga Niederrhein steigt am Ende der Saison in die Regionalliga West auf.