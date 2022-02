Sturmwarnung: Erster Kreis sagt kompletten Spieltag ab

Für NRW gilt eine Unwetterwarnung von Mittwoch- bis Donnerstagabend. Doch es wurden auch schon erste Partien am Wochenende abgesagt. Die Übersicht.

Regen, Sturm mit orkanartigen Böen: Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen von einem Sturmtief heimgesucht werden, es gibt bereits eine offizielle Unwetterwarnung. Am Donnerstag bleiben in NRW gar Schulen geschlossen. Das Duell in der Europa League zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers am Donnerstagabend soll nach jetzigem Stand zwar stattfinden. Doch im Amateurfußball wirkt sich das schlechte Wetter bereits auf den Spielbetrieb aus.

Der Fußballkreis Bochum hat bereits mitgeteilt, dass alle Sportanlagen von Donnerstag bis einschließlich Sonntag gesperrt bleiben. Alle Partien in Bochum, Witten und Hattingen sind abgesagt. Betroffen sind unter anderem die Westfalenliga-Teams von Concordia Wiemelhausen und des DJK TuS Hordel.

Die Stadt Essen verkündete am Mittwoch zunächst, dass die Plätze am Donnerstag nicht genutzt werden dürfen. Ebenso in Dortmund, wo die Sperrung am Mittwoch und Donnerstag gilt. Gelsenkirchen und Gladbeck schließen die Anlagen bis Freitag. Aus den Kreisen, die zum Fußballverband Niederrhein gehören, gab es am Mittwochnachmittag noch keine Infos.

Und auch auf Plätzen, die am Wochenende nicht gesperrt sind, könnte es zu Absagen kommen. Teilweise sollen große Mengen an Regen fallen, wodurch sich die üblicherweise zu dieser Jahreszeit ohnehin kritischen Verhältnisse auf Naturrasenplätzen weiter verschlimmern könnten.

Dieser Artikel wird bei weiteren Absagen und Platzsperrungen aktualisiert