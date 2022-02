Oberliga Westfalen: Brisante Restrunde startet - alle Infos zum Modus und Personal

Die Oberliga Westfalen startet am Sonntag wieder. Die Auf- und Abstiegsrunde verleihen der Restserie einen besonderen Reiz.

Bis auf das Nachholspiel Eintracht Rheine gegen die TSG Sprockhövel (2:1) am 13. Februar ruhte der Ball in der Oberliga Westfalen im Jahr 2022. Am Wochenende aber startet die Restserie mit dem 17. Spieltag: Neun Spiele finden am Sonntag statt und vor allem die anstehende Abstiegsrunde bringt die Teams schon jetzt in Schwitzen.

System: Noch fünf Spieltage werden gespielt, bis die Liga in die Auf- und Abstiegsrunde geteilt wird. In der jeweiligen Runde spielt dann noch einmal jeder gegen jeden und alle Punkte aus der bisherigen Saison werden mitgenommen. Die Teams auf den ersten zehn Plätzen spielen die beiden Aufsteiger aus. Die anderen elf Teams spielen die fünf Absteiger aus. Steigen mehr als zwei Teams aus der Regionalliga West in die Oberliga Westfalen ab, dann erhöht sich die Zahl der Absteiger in die Westfalenliga. Wer also in die Aufstiegsrunde kommt, hat den Klassenerhalt schon sicher.

Abstiegskampf: Fast die Hälfte aller Teams aus der Abstiegsrunde geht eine Liga runter. Ganz düster sieht es momentan beim SC Westfalia Herne aus, die neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben. Aktuell trennen den potenziellen ersten Platz der Abstiegsrunde (TSG Sprockhövel) und den ersten Abstiegsplatz lediglich sechs Punkte. Das wird richtig eng. Tückisch ist die Abstiegsrunde ebenfalls in einem anderen Aspekt: Ein Unentschieden ist gerade für die Teams ganz unten drin nicht wünschenswert, denn: Die Konkurrenz punktet ja immer, da sie nicht mehr Punkte bei den Spitzenteams lässt.

Trainerwechsel: Zwei Teams haben im Winter ihren Trainer gewechselt. Beim FC Eintracht Rheine übernimmt Co-Trainer Rainer Sobiech das Team von Cihan Tasleden, der aufgrund seiner beruflichen Situation zurückgetreten ist. Außerdem ist beim SC Westfalia Herne mit Danny Voß bereits der dritte Trainer in dieser Saison im Amt. Er übernahm das Team von David Zajas am 18. Januar. Eine weitere Trainerentscheidung fiel bei der TSG Sprockhövel: Andrius Balaika hört am Saisonende auf. Für ihn übernimmt der aktuelle Co-Trainer und Sportliche Leiter Yakup Göksu. Beim TuS Ennepetal wird zudem Alexander Thamm als Coach aufhören.

Transfers: Die SG Wattenscheid holte gleich sieben neue Spieler bei fünf Abgängen. Auch Westfalia Herne war sehr offensiv auf dem Transfermarkt und verpflichtete acht Neuzugänge, von denen jedoch zwei schon wieder weg sind. Ein namhafter Transfer innerhalb der Liga war der vom ehemaligen Drittliga-Spieler Julian Jakobs, der von der RSV Meinerzhagen zu den Sportfreunden Siegen geht. Außerdem hat der 1. FC Kaan-Marienborn mit Firat Tuncer einen höherklassigen Spieler aus der Regionalliga Nordost (ZFC Meuselwitz) verpflichtet, der auch schon in der zweiten österreichischen Liga aktiv war.

