Nur ein Sieg in der Vorbereitung, doch SG Wattenscheid bleibt gelassen

Für die SG Wattenscheid 09 geht am Sonntag (um 14.30 Uhr) die Oberliga-Saison gegen die Sportfreunde Siegen weiter. Trainer Christian Britscho blickt auf die Vorbereitung zurück.

Keines der letzten vier Testspiele konnte die SG Wattenscheid in der Vorbereitung gewinnen. „Die Ergebnisse klingen nicht gut. Die Leistungen waren aber alle in Ordnung“, bilanzierte Trainer Christian Britscho, der insgesamt aber eine recht ordentliche Vorbereitung sah. Am Sonntag geht es um 14.30 Uhr (RS-Liveticker) in der Oberliga Westfalen auswärts gegen die Sportfreunde Siegen wieder um Punkte.

„Unser Fokus lag in der Vorbereitung auf der Integration unserer Neuzugänge und den Automatismen, die wir verfeinern wollen“, erklärte der SG-Trainer. In den Testspielen und auch schon vor der Winterpause zeigte sich beim Britscho-Team „eine Abschlussschwäche. Wir haben schon viele Chancen liegen lassen. Aber wir haben vor dem Start noch eine Woche Zeit und werden daran arbeiten.“ Seit drei Wochen gab es keinen Corona-Fall mehr im Team, was in der Vorbereitung natürlich hilfreich war.

Wattenscheid verpflichtet sieben neue Spieler

Viel Bewegung gab es bei Wattenscheid im Kader. Vier Spieler verließen den Verein und Sebastian Kleine wird dem Team nur noch im Notfall zur Verfügung stehen. „Man kann also von fünf Abgängen sprechen. Die Jungs sind alle auf uns zugekommen und für alle außer Basti Kleine war das ein logischer Schritt, um mehr Spielzeit zu erhalten. Das ist ja ganz normal in einer Transferphase“, zeigte sich der Trainer gelassen.

Dafür stießen gleich sieben neue Spieler zum Team. „Die Neuen sind in unterschiedlichen Verfassungen. Manche sind Langzeitprojekte und manche sind auch am Sonntag schon eine Option. Wer genau das sein wird, sage ich jetzt natürlich nicht“, schmunzelte der 52-Jährige. Die vielen Neuzugänge bedeuten natürlich mehr Konkurrenz, doch das Team geht entspannt mit der Situation um.

Wird das Spiel überhaupt stattfinden?

Ob die SG Wattenscheid am Sonntag gegen die Sportfreunde Siegen überhaupt spielt, ist noch nicht klar. „Witterungsbedingt kann das Spiel durchaus ausfallen. Ich denke die Chance stehen 50:50“, munkelte Britscho, der „die gute Serie aus dem letzten Jahr bestätigen“ will.

Aktuell liegt die SG mit einem Spiel weniger auf dem dritten Tabellenplatz in der Oberliga und in der restlichen Saison „soll es so weitergehen wie bisher. Wir haben keinen Druck in der Tabelle und wollen am Sonntag bei den heimstarken Sportfreunden gewinnen“, blickte Britscho vorfreudig auf das nächste Spiel.

