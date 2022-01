FC Kray: Apfeld sieht Team nach Kantersieg „auf dem richtigen Weg“

Fußball-Oberligist FC Kray war auch im zweiten Testspiel nach der Winterpause erfolgreich und schlug den Landesligisten SV Burgaltendorf mit 8:1 (3:0).

Der FC Kray konnte nach dem 4:3-Erfolg im Testspiel gegen den SV Bergisch Gladbach in der vergangenen Woche auch das zweite Vorbereitungsspiel siegreich gestalten. Beim Landesligisten SV Burgaltendorf ließ der Tabellen-16. der Oberliga Niederrhein den Qualitätsunterschied deutlich erkennen und fuhr einen 8:1 (3:0)-Erfolg ein.

Trainer Damian Apfeld war mit dem Auftritt „im Großen und Ganzen“ zufrieden, wollte seine Spielbewertung allerdings nicht abhängig von der Höhe des Ergebnisses machen. Für den 35-Jährigen spielen andere Faktoren eine größere Rolle: „Generell zählen in der Vorbereitung weniger die Zahlen. Wir sind wieder ein Stück weit in unsere Abläufe gekommen, niemand hat sich verletzt und viele der Jungs konnten Spielpraxis sammeln. Das ist die Hauptsache.“

Vorbereitung des SV Burgaltendorf von Corona geplagt

Gleich zu Beginn sorgte U-19 Angreifer Joel Leon Bema mit seinem Doppelpack (6., 19.) für klare Verhältnisse. Alkan Talas erzielte noch vor der Halbzeit das 3:0 (40.). Kurz nach dem Pausentee konnte Vladislav Kochoutine auf der Gegenseite verkürzen (50.). Emir Alic (58.), Luka Bosnjak (60., 78.), Calvin Minewitsch (70.) und Dzenan Mucic (89.) sorgten schließlich für den 8:1-Endstand.

Der von coronabedingten Ausfällen geplagte Gastgeber konnte nur mit einer abgespeckten Elf antreten. Für Apfeld ein Grund mehr, sich von acht erzielten Treffern nicht blenden zu lassen: „Da Burgaltendorf absolut die Struktur verloren hat und nicht auf unserem Qualitätsniveau ist, sollte man das Ergebnis nicht zu hoch bewerten. Wir werden nach acht geschossenen Toren jetzt nicht erzählen, wie gut wir sind. Das hat sich am Ende eben in die Höhe geschraubt.“

Andreas Krippel, Coach des SV Burgaltendorf, betonte die negativen Auswirkungen der Coronafälle auf den Trainingsbetrieb und freute sich über intensive 90 Minuten: „Kray ist eine sehr laufintensive Mannschaft. Da ist viel Willen hinter. Bei uns ist natürlich auch Corona das Problem. In der Winterpause wurde nicht viel gemacht. Wir kamen nicht fit genug wieder. Es ist momentan ein bisschen schwierig mit der Vorbereitung. Gegen Kray fehlten elf Leute. Dafür haben wir es bis zur 60. Spielminute ganz gut gemacht. Die Höhe des Ergebnisses tut weh, aber ich bin froh, dass wir eine vernünftige Einheit hinter uns gebracht haben. Das war wichtig.“

Kray: Weitere Testspiele gegen drei Oberligisten

Seit Oktober 2021 ist Apfeld nun beim FC Kray im Amt. Er erkenne, dass „deutlich strukturierterer Fußball gespielt wird“ als noch vor seinem Antritt: „Es geht in die richtigen Bahnen. Das erkenne ich vor allem auf dem Trainingsplatz. Da sind wir definitiv auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt noch vier Wochen Zeit in der Vorbereitung. Wichtig ist, dass wir von Corona-Fällen verschont bleiben.“

Bis zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Monheim (20.02.) stehen für den FC Kray noch Testspiele gegen den ASC 09 Dortmund, die TSG Sprockhövel und dem SC Westfalia Herne auf dem Plan. Apfeld geht mit Optimismus in die kommenden Wochen: „Wir wollen die nächste Zeit genau so gut nutzen wie die ersten 14 Tage. Wir haben noch drei Testspiele gegen Oberliga-Teams vor uns. Am Ende kommt es drauf an wie es in der Meisterschaft aussieht. Da müssen wir punkten und Ergebnisse liefern. Stand jetzt sieht das aber alles ganz gut aus.“