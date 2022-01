Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen muss ab sofort ohne Abwehrspieler Paul Voß auskommen. Der zeitliche Aufwand ist zu groß.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen muss auf seinen Abwehrspieler Paul Voß verzichten. Das 28-jährige Urgestein der Schwarz-Weißen war in der Hinrunde als Athletiktrainer bei Rot-Weiß Oberhausen beschäftigt und wechselt nun zur U17-Bundesligamannschaft von Borussia Dortmund. Der ETB wollte ihm bei seiner beruflichen Entwicklung keine Steine in den Weg legen und stimmte einer Vertragsauflösung zu.

Voß spielte schon in der Jugend für die Schwarz-Weißen und war bereits als A-Jugendlicher Stammspieler in der ersten Mannschaft. Nach seinem ersten Seniorenjahr am Uhlenkrug zog es ihn 2013 für drei Jahre zu Bayer Leverkusen II und Rot-Weiß Oberhausen. 2016 kehrte er zum ETB zurück und war seitdem in der Abwehr als Stammspieler gesetzt.

"Leider musste ich relativ kurzfristig meinen Vertrag auflösen, da sich für mich eine berufliche Chance ergeben hat, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Ein Dank geht an die ETB-Verantwortlichen für die unkomplizierte Abwicklung und für die letzten zehn Jahre, die ich, mit Unterbrechungen, für diesen Verein spielen durfte. Sportlich wünsche ich dem ETB alles Gute für die Zukunft", erklärte Voß zum Abschied.