Der ASC Dortmund sorgte in den letzten Wochen mit zahlreichen Vertragsverlängerungen für Schlagzeilen. Das ist der Fahrplan der Dortmunder bis zum Pflichtspiel-Auftakt.

Mit Platz fünf in der Oberliga Westfalen verabschiedete sich der ASC Dortmund in die Winterpause. Der Platz in der Spitzengruppe der Liga soll in der Rückrunde verteidigt werden. Den Grundstein dafür will die Mannschaft von Trainer Antonios Kotziampassis in der Vorbereitung legen, nachdem der Verein zuvor bereits personell die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt hat (RevierSport berichtete).

Hier ist der Winter-Fahrplan des Tabellenfünften der Oberliga, bevor es am Samstag, 20. Februar auswärts gegen Westfalia Herne wieder um wichtige Punkte geht (15:15 Uhr).

Die Testspiele des ASC Dortmund im Überblick:

So., 16.01. 15:00 Uhr SV Wacker Obercastrop (A)

Mi., 19.01. 19:00 Uhr Borussia Dortmund U19 (H)

Sa., 22.01. 13:00 Uhr VfL Bochum U19 (A)

Sa., 29.01. 14:30 Uhr FC Kray (A)

So., 06.02. 15:00 Uhr Spvg. Schonnebeck (A)

So. 13.02. 15:00 SC Velbert (H)