Oberliga Niederrhein: 1.FC Mönchengladbach wird Saison wohl fortsetzten

Der 1.FC Mönchengladbach hat turbulente Tage hinter sich. Nach der Trennung von Trainer Stephan Houben stand auch ein vorzeitiger Rückzug aus der Oberliga im Raum.

Der Tabellen-Vorletzte der Oberliga Niederrhein, der 1. FC Mönchengladbach, steht vor richtungsweisenden Tagen, was den zukünftigen Spielbetrieb der ersten Mannschaft betrifft. Zuletzt trennte sich der Verein von seinem Trainerteam um Stephan Houben. In den letzten Tagen war auch ein vollständiger Rückzug aus der laufenden Oberliga-Saison nicht mehr ausgeschlossen. Der konnte wohl noch abgewendet werden, wie der Verein bekanntgab.

Saison kann mit neuem Trainer fortgesetzt werden

Präsident Christian Oh hatte selbst die Frage aufgeworfen, ob und unter welchen Bedingungen der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann – und damit unter anderem die Trennung von Houben begründet. Jetzt herrscht Klarheit bei den Gladbachern: Die Saison kann zu Ende gespielt werden, mit einem neuen Trainer.

Armin Fadel, zuvor für die B2-Junioren zuständig, steht künftig an der Seitenlinie. Zuvor waren am Mittwochabend Mannschaft und Präsident zusammengekommen, um die künftige Ausrichtung zu besprechen. Nach der Vorstellung des neuen Übungsleiters und der Aussicht, zu welchen Bedingungen der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, kam man überein, die Saison zu Ende spielen zu wollen. „Natürlich kam die Trennung von Stephan überraschend für uns. Wir wollen uns als Spieler aber jetzt auf das Training und die Spiele konzentrieren und weiter in der Oberliga spielen“, sagte FC-Spieler Kaies Alaisame.

Testspiel gegen Weegberg-Beck abgesagt

Dennoch war der Oberligist am Donnerstagabend nicht zum Testspiel beim FC Weegberg-Beck angetreten. „Wir konnten mit dem SC Rheindahlen zum Glück schnellen Ersatz organisieren“, sagte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen zur kurzfristigen Absage des 1. FC.

Vorzeitiger Rückzug hätte sportliche Konsequenzen für die Liga gehabt

Sollte der 1. FC Mönchengladbach die Oberliga-Saison doch nicht bis zum Ende spielen, würde das Team aus der Wertung genommen werden. Ein Nachteil für Mannschaften, die drei Punkte gegen die Westender eingefahren haben, ein Vorteil für Vereine, die noch gegen den 1. FC hätten spielen müssen oder die gar schon Punkte liegen lassen haben. Auswirkungen hätte das vor allem auf die untere Tabellenhälfte.

Wie es perspektivisch für die Gladbacher über den Sommer hinaus weitergehen soll, ist noch nicht abschließend geklärt. Präsident Oh hat angekündigt, dass der Verein sich nun auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren wird. Wie der 1. FC Mönchengladbach dann ab Sommer aussehen soll und was das für die Senioren-Mannschaft bedeutet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.