Oberliga Westfalen: FC Gütersloh - Rückkehr eines Langzeitverletzten und ein Neuer

Beim Trainingsauftakt des FC Gütersloh gab es für Trainer Julian Hesse gute Neuigkeiten. Eine davon war die Rückkehr von Stürmer Dimitrios Nemtsis auf den Platz.

Am Dienstagabend begrüßte Trainer Julian Hesse die Spieler vom FC Gütersloh zum Trainingsauftakt. Mit dabei war auch wieder Leistungsträger Dimitrios Nemtsis, der nach einer schweren Verletzung wochenlang ausgefallen war. Zudem feierte auch Neuzugang Allan Firmino Dantas seinen Einstand.

Top-Stürmer Nemtsis ist zurück

„Für uns ist wichtig, dass wir die verletzten Spieler wieder integrieren können. Den Ausfall von Dimitrios Nemtsis etwa haben wir schon gespürt“, bekräftigte Hesse bereits im Dezember die Wichtigkeit der Rückkehr der verletzten Spieler.

Mit dem Comeback von Top-Stürmer Nemtsis hat sich zumindest dieser Wunsch für den Trainer bereits erfüllt. Gerade gegen Ende der Hinrunde hatte sich der Ausfall des Leistungsträgers bemerkbar gemacht, umso wichtiger nun seine Rückkehr in das Mannschaftstraining für den Oberligisten. Trainer Hesse konnte zur ersten Einheit des Jahres insgesamt 21 Spieler empfangen. Am kommenden Samstag im Testspiel gegen SV Rödinghausen (14 Uhr) soll ihm dann auch wieder der Großteil des Kaders zur Verfügung stehen.

“Wir sind alle hoch motiviert und haben richtig Lust nach der Pause durchzustarten. Gerne wollen wir lange eine gute Rolle spielen und dann schauen für welche Platzierung es am Ende reicht. In der Vorbereitung wollen wir den Fokus vor allem auf unser Pressing und auf den Spielaufbau legen. Hier sehen wir die größten Hebel für eine weitere Verbesserung unseres Spiels“, erklärt Hesse am Rande des Trainingsauftakts den Plan für die Vorbereitung des Tabellenvierten.

Neuzugang Dantas bringt neue Flexibilität mit

Mit dabei war am Dienstag war auch Neuzugang Allan Firmino Dantas. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Westfalenligisten Preußen Espelkamp. Dort konnte er in 14 Spielen vier Tore erzielen. Bei Gütersloh unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Dantas wurde beim Bundesligisten DSC Arminia Bielefeld ausgebildet und bestritt 26 Spiele für die U23 in der Oberliga.

Zudem kam er in seiner Zeit beim SV Rödinghaudsen bereit zehnmal in der Regionalliga West zum Einsatz. Hesse freut sich vor allem auf die Variabilität und Physis des Neuzugangs. „Er kann bis zum offensiven Linksaußen alles auf der linken Seiten spielen, kann aber auch im Zentrum auf der Sechs agieren. Vor allem aber ist Allan physisch extrem stark, unfassbar durchtrainiert und hat eine überragende Einstellung zum Sport. Gepaart mit seiner Physis, seiner Einstellung und seiner Technik, die er mitbringt, wird er uns auf jeden Fall besser machen“, wird er auf der Vereinsseite zitiert.

Im ersten Pflichtspiel in der nach der Winterpause empfängt der FC Gütersloh am Sonntag, 20. Februar um 15 Uhr die SG Wattenscheid 09.