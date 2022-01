Kaan-Marienborn beginnt Vorbereitung zur Mission Aufstieg

Der 1. FC Kann-Marienborn ist am Montag in die Vorbereitung zur Rückrunde in der Oberliga Westfalen gestartet. Nun soll der Grundstein für den Aufstieg gelegt werden.

Bei kühlen Temperaturen hat Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn am Montagabend das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Höhepunkt der kommenden Zeit wird das Testspiel gegen die Zweitvertretung vom FSV Mainz 05 aus der Regionalliga Südwest sein. Dann warten auf die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer auch schon zwei Pflichtspiel-Kracher.

B-Lizenz-Trainer unterstützt Nehrbauer

Ex-Profi Thorsten Nehrbauer will mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Dabei unterstützt wird er bis Sommer von A-Jugend Trainer Sergen Yesilcay. Der B-Lizenzinhaber soll die Trainingsarbeit beim Oberligisten bis zum Ende der Saison ergänzen. Trotz zweier krankheitsbedingter Ausfälle konnte Nehrbauer 24 Akteure, darunter zwei Testspieler, zum Auftakt der Vorbereitung begrüßen.

In der ersten Woche soll zunächst die Basis für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte gelegt werden, an dessen Ende Kaan-Marienborn ganz oben stehen will. Die Ausgangslage mit Platz Zwei und Punktgleichheit mit Tabellenführer SC Paderborn (U23) ist zwar vielversprechend. Dennoch konnte die Mannschaft zuletzt vor der Winterpause nicht mehr überzeugen und büßte einige Punkte ein.

Testspiel-Highlight gegen Mainz-Reserve

Im Rahmen der gut vierwöchigen Vorbereitung wird Kann-Marienborn einige Testspiele absolvieren. Gegner werden unter anderem die SpVg Olpe, (Landesliga) TuS Dietkirchen (Hessenliga), sowie der FC Düren (Mittelrheinliga) sein. Der Höhepunkt der Testspiel-Reihe folgt jedoch am Samstag, 22. Januar. Dann trifft das Nehrbauer-Team auf die U23 des FSV Mainz 05, ein Spitzenteam aus der Regionalliga Südwest (14 Uhr).

Am letzten Wochenende der Vorbereitung geht es dann noch in ein Kurztrainingslager nach Köln. In der darauffolgenden Woche wird es wieder richtig ernst. Dann empfängt Kaan-Marienborn am Sonntag, 13. Februar um 15 Uhr den Oberliga-Nachbarn TuS Erndtebrück zum Achtelfinale im Krombacher Kreispokal.

Sieben Tage später wartet dann auch schon der nächste Kracher auf den Oberliga-Zweiten. Am ersten Spieltag nach der Winterpause kommt es direkt zum Gipfeltreffen mit Tabellenführer SC Paderborn (U23) um 15 Uhr. Gleich zu Beginn also die Chance im direkten Duell mit einem Konkurrenten um den Aufstieg, die eigenen Ambitionen zu untermauern.