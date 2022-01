Fußball-Oberligist FC Kray hat auf den Abgang von Marius Delker reagiert und einen neuen Torwart präsentiert.

Nach dem Abgang von Keeper Marius Delker in der Winterpause hat der FC Kray schnell reagiert und konnte nun die Verpflichtung eines neuen Torhüters bekanntgeben.

Mit dem 20-jährigen Atilla Yyildiz, der von der Spielvereinigung Schonnebeck in die KrayArena wechselt, kann die Position kurzfristig neu besetzt werden. Ausgebildet in der Jugend bei Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, KFC Uerdingen, 1. FC Mönchengladbach und eben Schonnebeck, gehörte der Keeper in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Kader der Oberligamannschaft des Krayer Stadtrivalen und wechselt nun vom Schetters Busch an die Buderusstraße.

Der Testspiel-Plan des FC Kray im Überblick: - FC Kray - SV Bergisch Gladbach - 15.01.2022 - 14:00 Uhr - KrayArena - SV Burgaltendorf - FC Kray - 23.01.2022 - 15:00 Uhr - An der Windmühle 24, 45289 Essen - FC Kray - ASC 09 Dortmund - 29.01.2022 - 14:30 Uhr - KrayArena - TSG Sprockhövel - FC Kray - 05.02.2022 - 14:30 Uhr - Eickerstraße 23, 45549 Sprockhövel - SC Westfalia Herne - FC Kray - 13.02.2022 - 15:15 Uhr - Westring 260, 44629 Herne

Mit Attila Yildiz konnten wir einen Spieler mit einwandfreiem Charakter verpflichten, der gut in unsere Mannschaft passt. Mladen Bosnjak

"Ich kenne Attila noch aus meiner Zeit in Schonnebeck und habe seine Entwicklung beobachtet. Er hat ein großes Potential, ist fußballerisch gut ausgebildet, jung und willig. Mit Attila Yildiz konnten wir einen Spieler mit einwandfreiem Charakter verpflichten, der gut in unsere Mannschaft passt", erklärt Mladen Bosnjak, Sportlicher Leiter in Kray.

Nach RevierSport-Informationen soll dies aber nicht der einzige Torwart-Transfer sein. Die Krayer sind noch an einem Keeper mit Regionalliga-Erfahrung dran. Schon in den nächsten Tagen könnte hier Vollzug vermeldet werden.