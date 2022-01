Für den Abstiegskampf: Cronenberger SC rüstet weiter auf

Für den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein treibt der Cronenberger SC seine Kaderplanung voran. Nun konnten weitere Personalien festgemacht werden.

Der Cronenberger SC rüstet weiter auf für den bevorstehenden Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein und die Zeit darüber hinaus. Zuletzt konnte man die Verträge mit wichtigen Stammspielern verlängern, sowie zwei Neuzugänge präsentieren. Doch auch neben dem Platz konnte der Verein jetzt richtungsweisende Personalien verkünden.

Für positive Schlagzeilen während der Winterpause sorgt der Tabellenfünfzehnte weiterhin. Zuletzt konnten die Verträge mit den Leistungsträgern und Stammspielern Jens Perne, Julian Kanschik und Tobias Orth verlängert werden. Die Spieler werden also auch in der kommenden Saison weiter für den Verein auf dem Platz stehen. Besteht der Verein im Abstiegskampf, wird das auch dann wieder in der Oberliga sein.

Trainer Gülenc bleibt auch bei einem Abstieg

Bereits im Abstiegskampf helfen werden auch die beiden Neuzugänge vom SV Wermelskirchen, Furkan Kücüktirelli und Ferat Sari. Beide Spieler wurden bereits in der laufenden Winterpause verpflichtet.

Mit den Spielern arbeiten soll weiterhin Trainer Ferdi Gülenc. Und auch bei einem möglichen Abstieg würde er auf der Trainerbank der Cronenberger bleiben. Denn wie der Verein kürzlich bekanntgab, hat Gülenc bereits seine Zusage für die weitere Zusammenarbeit über die Saison hinausgegeben. „Des Weiteren freut uns sehr, dass unser Trainer Ferdi Gülenc ligaunabhängig seinen Vertrag bei den Cronenbergern verlängert hat und seine hervorragende Arbeit aus den ersten Spielen unter seiner Verantwortung weiter gehen möchte", heißt es von Seiten des Vereins.

Zuwachs in der Sportlichen Leitung für Cronenberger SC

Zudem wird auch weiterhin Christian Bialke sein Co-Trainer bleiben. „Bialke passt mit seinem Fachwissen und seiner Menschlichkeit hervorragend zu dem eingeschlagenen Weg" verkündete der Verein auch das weitere Engagement des Assistenztrainers.

Doch damit nicht genug: Auf der Position des Sportlichen Leiters konnte sich der Oberligist ebenfalls nochmal verstärken. Michele Velardi wird das Team um Vorstand Nico Sonnenschein und Dustin Hähner ergänzen. „Velardi ist im und rund um das Bergische Land hervorragend vernetzt und wird in Zukunft sowohl im Senioren-Sektor als auch die älteren Jahrgänge im Junioren-Bereich aktiv begleiten. Da er sowohl als Sportlicher Leiter als auch als Trainer aktiv war, kennt er alle Facetten und wird den neuen Weg des Cronenberger SC aktiv mitgestalten“, hieß es in einem Vereins-Statement.