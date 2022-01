"Bester Linksverteidiger der Liga" verlängert, Zugang für Herne

Es geht Schlag auf Schlag beim ASC Dortmund und Westfalia Herne. Jetzt folgten die nächsten Personal-Neuigkeiten bei den Klubs aus der Oberliga Westfalen.

Bei den Westfalen-Oberligisten ASC Dortmund und Westfalia Herne laufen die Personalplanungen auf Hochtouren. Der ASC freut sich über die Vertragsverlängerung von Nils da Costa Pereira, Herne über den Neuzugang Daniel Kassen.

Der ASC hatte jüngst schon mehrere Spieler über den Sommer hinaus gebunden und in Raphael Gräßer auch einen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Nun folgte die Verlängerung mit Linksverteidiger da Costa Pereira.

Der Sportliche Leiter Emre Konya zeigte sich angetan von dem 22-Jährigen: "Nils ist mit seinen bisherigen Leistungen der beste Linksverteidiger der Liga geworden. Ein ganz wichtiger Spieler für uns, der das Potential hat auch höher zu spielen", wird er in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Da Costa Pereira hat für ein Jahr verlängert. Konya: "Er wird auch nächste Saison ein wichtiger Unterschiedsspieler für uns."





Der flinke Außenspieler stammt aus dem Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Er spielte anschließend für die Spvg. Schonnebeck und den FC Brünninghausen, ehe es ihn zum Saisonbeginn zum ASC zog. Dort stand er in allen 16 Hinrunden-Partien in der Startelf und erzielte drei Tore.

Derweil hat Westfalia Herne in Kassen gleich einen Torhüter und Torwarttrainer in Personalunion verpflichtet. Er solle die jüngeren Torhütertalente formen und weiterentwickeln, so der Verein. Der 38-jährige Routinier kommt vom SV Wanne 11 und hat seine Zusage bis 2024 gegeben. Erst kurz zuvor vermeldete das Tabellenschlusslicht der Oberliga die Rückkehr von Spielmacher Bilal Abdallah.

