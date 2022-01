Dank 50-Prozent-Regel: Sportliche Wertung am Niederrhein sicher

Nachdem die letzten beiden Saisons aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet werden mussten, sieht es in dieser Spielzeit besser aus. Dank einer neuen Regelung.

In den letzten zwei Spielzeiten wurde auch der Amateurfußball von Corona hart getroffen. Die Saisons 2019/2020 und 2020/2021 mussten vorzeitig abgebrochen werden, sodass diese sportlich nicht gewertet werden konnten. Folglich konnten keine Auf- und Absteiger ermittelt werden. In dieser Saison sieht es jedoch so aus, dass alle Ligen zumindest im Fußballverband Niederrhein sportlich gewertet werden können - auch im Falle eines erneuten vorzeitigen Saisonendes. Möglich macht das die 50-Prozent- Regel.

Fast alle Ligen könnten jetzt schon sportlich gewertet werden

Nach dieser Regelung kann eine Saison auch bei einem vorzeitigen Abbruch sportlich gewertet werden, wenn bis dahin mindestens 50 Prozent der Spiele in einer Liga absolviert wurden. In der aktuellen Zeit, aufgrund der sich stets verändernden Corona-Lage mit immer wieder neuen Mutationen und dynamischen Infektionsgeschehen, ist das eine geeignete Maßnahme, um die Szenarien aus den letzten beiden Jahren abzuwenden.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben bereits fast alle Ligen im Verband Niederrhein die 50-Prozent-Marke an absolvierten Spielen erreicht, wie auch Wolfgang Jades, Vorsitzender der Kommission Spielbetrieb im Fußballverband Niederrhein, bestätigt. „Gab es in der vergangenen Saison keinerlei Wertung in Richtung Auf- und Abstieg – ausgenommen der Regionalliga – ist jetzt schon sicher, dass in mehr als 90 Prozent der Ligen ein Auf- und Abstieg vorgenommen werden kann."

Veränderter Spielmodus macht Regelung möglich

Die Umsetzung dieser Regel macht vor allem ein veränderter Spielmodus in einigen Ligen möglich. So folgen in der Oberliga Niederrhein mit ihren 23 Mannschaften nach der Hinserie die Auf- und Abstiegsrunde. Die ersten elf Teams spielen nach der Hinrunde in der Aufstiegsrunde noch einmal jeweils gegeneinander und ermitteln hier den Aufsteiger in die Regionalliga West. Die letzten zwölf Teams spielen nach dem gleichen Modus in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Wie viele Teams tatsächlich aus der Oberliga absteigen müssen, hängt auch von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West ab, die zum Verband Niederrhein gehören. In beiden Runden nehmen die Vereine ihre bis dahin gesammelten Punkte aus der Hinrunde mit. Hier fehlt es nur noch an einer Begegnung, um die 50-Prozent- Hürde zu nehmen.

Noch besser sieht es bereits in den Landes- und den Bezirksligen des Verbandes aus. Alle drei Landesliga-Gruppen haben bereits mindestens die Hälfte aller Spiele absolviert. Das gleiche gilt auch für einige Staffeln der Bezirksligen, wo die ersten drei Gruppen auf die nötige Anzahl an Spielen kommen.