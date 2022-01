Von Ex-Schalker ausgebildet: Neuer Torhüter für Wattenscheid

Die SG Wattenscheid 09 freut sich über Verstärkung für den Kader. Ein Torhüter aus den USA hat einen Vertrag beim Klub aus der Oberliga Westfalen unterzeichnet.

Die SG Wattenscheid 09 hat einen neuen Torhüter verpflichtet - wobei das Attribut "neu" in diesem Fall relativ ist. Jacob Lazarus verstärkt das Torhüter Gespann des Westfalen-Oberligisten um Bruno Staudt und Tolunay Isik ab sofort. Der US-Amerikaner nimmt allerdings schon seit einigen Monaten am Training des Traditionsklubs teil.

Lazarus stammt aus Südkalifornien. Sein Engagement bei der SGW ist für ihn das erste in Deutschland. Über ein Trainingscamp auf Mallorca einer US-amerikanischen Fußballschule ist der Kontakt zu dem Verein aus dem Ruhrgebiet zustande gekommen. Dort wurde Lazarus vom früheren Schalke-Torhüter und Torwarttrainer Holger Gehrke und dem Ex-Profi Eddie Loewen gefördert. Im Rahmen dieses Trainingscamps sollen Spieler aus den Vereinigten Staaten an halbprofessionelle Vereine in Europa und insbesondere in Deutschland herangeführt werden.

Neuer SGW-Torhüter wurde auf Mallorca von Ex-Profis trainiert

"Jake bot sich dem Wattenscheider Trainerteam an", erklärte Loewen in einer Mittelung der Wattenscheider, "und wir haben festgestellt, dass es passt. Jetzt will er in Deutschland einen Intensivkurs machen um die Sprache schneller lernen und sprechen zu können." Loewen weiter: "Wir hoffen, dass er bei der SG 09 richtig angreifen kann und dort den Konkurrenzkampf belebt. Vielleicht kann er sich ja auch über Testspiele schon bald für die Startmannschaft empfehlen."

Der 20-jährige Schlussmann sagte selbst, dass es sein Ziel sei, sich in den kommenden Monaten als Spieler und Mensch weiterzuentwickeln. "Ich glaube, dass ich dazu bei der SG 09 eine sehr gute Chance bekommen werde, mit all den großartigen Spielern und dem tollen Trainerteam hier. Ich freue mich darauf, weiter hart zu arbeiten und mir jeden Tag meinen Platz im Kader zu verdienen."

Womöglich darf er seinen Können schon am kommenden Wochenende erstmals unter Beweis stellen: Dann treffen die Wattenscheider im ersten Vorbereitungsspiel auf Landesligist SpVgg Herne Horsthausen (Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr).