SG Wattenscheid: So sieht der Vorbereitungsplan aus

Die Oberliga Westfalen startet offiziell am 20.Februar wieder in die Saison. So nutzt die SG Wattenscheid 09 die Zeit, um sich auf die restliche Saison vorzubereiten.

Die SG Wattenscheid 09 startet am 13. Februar, mit dem Nachholspiel bei den Sportfreunden Siegen, etwas früher mit dem Spielbetrieb in der Oberliga Westfalen. Sollte es im Siegerland einen erneuten Spielausfall geben, tritt die SG an dem Tag bei der Spielvereinigung Schonnebeck zu einem weiteren Testspiel an und startet somit erst am 20. Februar beim FC Gütersloh in die Restsaison. Hier die Testpiele in der Übersicht: Sonntag 16.01. - 15 Uhr - SpVgg Herne Horsthausen (LL) Sonntag 23.01. - 15 Uhr - SF Niederwenigern (OL NR) Sonntag 30.01. - 15 Uhr - TVD Velbert (OL NR) Mittwoch 02.02. - 19:30 Uhr - SV Wanne 1911 (LL) Sonntag 06.02. - 15 Uhr - TSV Meerbusch (OL NR) Sonntag 13.02. - 15 Uhr - Nachholspiel SF Siegen/Testspiel SV Schonnebeck (OL NR)

