ASC Dortmund: Weitere 7 Spieler für nächste Saison fix

Der ASC Dortmund schraubt an seinem Kader — auch über die aktuelle Saison hinaus. Sieben weitere Vertragsverlängerungen gab der Klub aus der Fußball-Oberliga Westfalen bekannt.

Der ASC Dortmund nutzt die fußballfreie Zeit, um seine Personalplanungen voran zu bringen. Regelmäßig erfreute der Tabellenfünfte der Oberliga Westfalen seine Fans in den vergangenen Tagen mit Vertragsverlängerungen. Gleich sieben Spieler haben zuletzt ein Arbeitspapier über die laufende Saison hinaus unterschrieben - darunter mehrere Leistungsträger.

So gab der Verein bekannt, dass Lars Warschewski, Philippos Selkos, Said Dahoud, Tim Kallenbach, Julian Franke, Michael Marvin West sowie Jan-Patrick Friedrich auch in der Spielzeit 2022/23 unter Trainer Antonios Kotziampassis auflaufen werden. Zuvor hatten bereits Florian Rausch und Jan Stuhldreier, der derzeit Kevin Brümmer als Kapitän vertritt, ihre Zusage gegeben.

Mit den Verlängerungen hat der ASC nun schon frühzeitig ein solides Fundament für die nächste Saison beisammen. Mit den Innenverteidigern West (13 Einsätze) und Friedrich (12 Einsätze) sowie den Mittelfeldspielern Franke (11 Einsätze), Kallenbach (14 Einsätze) und Dahoud (15 Einsätze) wurden fünf Akteure an den Verein gebunden, die einen Großteil aller 16 Liga-Begegnungen im ersten Saisonhalbjahr bestritten haben.

ASC Dortmund: Testspiele gegen U19-Bundesligisten

Dazu kommt der vor einem Jahr aus Griechenland von Panionios Athen nach Dortmund gewechselte Selkos auf acht Einsätze und zwei Tore. Das 22-jährige Eigengewächs Warschwewski stand in der aktuellen Runde dreimal für die Aplerbecker auf dem Feld (ein Tor).

Doch zunächst einmal wird der ASC zeitnah mit der Vorbereitung auf die Restserie beginnen. Unter anderem stehen Vorbereitungsspiele gegen die U19-Teams von Borussia Dortmund (19. Januar) und des VfL Bochum (22. Januar) auf dem Programm, ehe am 20. Februar das erste Pflichtspiel im neuen Jahr bei Westfalia Herne ansteht.