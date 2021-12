SC Velbert: Einbruch nach verheißungsvollem Start

Nach einen starken Start war beim SC Velbert erst einmal alles gut. Dann kam der Bruch und der Trainerwechsel. Der SCV ist bis auf Platz 20 durchgereicht worden.

Der Sportliche Leiter und Interimstrainer Ralf vom Dorp über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Unser Fazit fällt am Ende des Tages, nachdem wir elf Spiele nicht mehr gewinnen konnten, nicht sehr positiv aus. Wir hatten einen starken Saisonbeginn und aus vier Spielen zehn Punkte geholt, teils auch gegen starke Mannschaften wie Hilden gepunktet. Dann haben wir es leider nicht geschafft, gegen vermeintliche Mitkonkurrenten zu punkten und uns abzusetzen. Im Gegenteil, wir haben unnötig Punkte liegengelassen, sodass wir durchgereicht worden sind. Wir stehen jetzt auf einem Abstiegsplatz, womit wir nach fünf Spielen nicht gerechnet haben. Der Saisonbeginn war verheißungsvoll, dann kam ein kleiner Bruch rein und es wurde schlechter. Wir haben die Intensität nicht mehr auf den Platz bekommen und die Fehlerquote war zu hoch.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Wir würden, wenn es Möglichkeiten gibt, den einen oder anderen Spieler dazuholen, aber diese müssen uns auch letztendlich weiterhelfen. Da sind wir auf der Suche und halten Augen und Ohren offen, keine Frage. Aber das ist in der Winterpause nicht ganz so einfach. Es werden uns auch Spieler verlassen, das muss aber noch geklärt werden.

… die Ziele für 2022:

Es geht für uns nur um den Klassenerhalt. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird, weil in der Abstiegsrunde sechs Mannschaften von zwölf absteigen werden. Wir wissen, dass wir bis zum letzten Spieltag einen langen Atem brauchen werden, um dieses Ziel zu erreichen.

… die Vorbereitung:

Wir fangen am 10. Januar mit der Vorbereitung an, so Gott es will. Wir hoffen, dass wir trainieren dürfen. Dann haben direkt unser erstes Testspiel am 16. Januar gegen Obersprockhövel. Wir haben sechs Testspiele insgesamt. Die weiteren Gegner sind TuS Hordel, Concordia Wiemelhausen, ASC 09 Dortmund und gegen Blau-Weiß Mintard.