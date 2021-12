OL NR: TVD Velbert hat sich neu definiert

Nach dem Trainerwechsel von Marc Bach zu Marcel Bastians hat der TVD Velbert wieder die Kurve bekommen. Dennoch liegt der Klub hinter den eigenen Erwartungen.

Velberts Sportlicher Leiter Michael Kirchner über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Die bisherige Serie war durchwachsen, das muss man ehrlich sagen. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, hatten dann aber leider mittendrin einen Hänger, wo es leider nur vier von 21 möglichen Punkten gab. Zum Jahresende konnten wir schließlich wieder die Kurve kriegen, so dass wir zumindest in den letzten fünf Spielen elf Punkte holen konnten. Das war hintenraus ein versöhnlicher Jahresabschluss. Wenn man das Ziel hat, auf Platz fünf zu landen und dann Zehnter ist, ist im neuen Jahr noch viel möglich. Wir haben uns sieben, acht Punkte mehr ausgerechnet, aber die hat es nicht gegeben.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Das haben wir final noch nicht besprochen. Es gibt keine Spieler, auf die wir aktiv zugehen werden. Wir haben einen großen Kader von 26 Leuten, davon sind 24 einsetzbar. Man hat im letzten Spiel gemerkt, dass wir eine große Breite auf der Bank besitzen. Im Moment ist es so, dass es immer mal Spieler gibt, die Tendenzen haben aufgrund von Einsatzzeiten, die sich einen Wechsel vorstellen können, aber das muss man abwarten. Einen Abgang gibt es aber: Leon Janberg Anadol wechselt zum Landesligisten Mülheimer FC 97.

… die Ziele für 2022:

Ziel ist die Aufstiegsrunde. Vor der Saison wurden ja auch immer wieder einige Trainer befragt, da wurde bei uns Platz vier bis sechs durchgegeben, wo wir uns auch am Saisonende gerne sehen würden. Wir sind mitten in der Saison etwas in die Zonen reingerutscht, wo es um Auf- und Abstiegsrunde geht. Jetzt haben wir uns nach dem Trainerwechsel neu definiert, wo wir realistisch gesehen stehen. Mit dem neuen Trainer haben wir neue Ziele besprochen und dass die Qualifikation für die Aufstiegsrunde erst einmal wichtig ist.

… die Vorbereitung:

Wir fangen am 9. Januar an, müssen aber abwarten, was die Politik bei der MPK am 6.1. beschließt. Testspiele absolvieren wir gegen Schalke 04 U19, VfB Speldorf, SW Alstaden, Wattenscheid 09, Westfalia Herne, Eller 04 und die SSVg Velbert.