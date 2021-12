TSV Meerbusch: Molina will in den Aufstiegskampf eingreifen

Der TSV Meerbusch hat ein durchwachsenes erstes Halbjahr hinter sich. Trainer Toni Molina will nach der Quali für die Aufstiegsrunde in den Meisterkampf eingreifen.

Toni Molina über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Am Anfang war es sicherlich durchwachsen, aber wir haben uns ganz gut gefangen. Im Grunde genommen sind wir zufrieden, auch mit der Art und Weise, wie wir spielen. Wir haben viele junge Spieler integriert. Das sieht bis jetzt gut aus, aber es sind noch sechs Spiele. Wir dürfen nicht zu schnell jubeln, es kann schnell gehen. Man weiß auch nie, wie man aus dem Winter kommt.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Stand jetzt sind keine Änderungen geplant. Wir werden vielleicht mit dem einen oder anderen ein Fazit ziehen. Manchmal ist es dann so, dass manche aus Sicht der Trainerteams überraschenderweise nicht ganz zufrieden sind. Das werden wir dann sehen. Diese Gespräche führen wir Anfang Januar und gucken, was sich entwickelt.

… die Ziele für 2022:

Sportlich messbar ist es erst mal so, dass wir in die Aufstiegsrunde kommen wollen. Dann sprechen wir weiter davon, wenn wir das geschafft haben, dass wir den einen oder anderen ärgern wollen, der ganz oben steht und so die Meisterschaft mit beeinflussen. Außerdem wollen wir noch ein paar Zuschauer mehr generieren. Das ist bei vielen Vereinen ein Problem und da können wir uns auch weiterentwickeln. Dann gilt es, junge Spieler zu fördern, aber mit der Hilfe der Erfahrenen, dass sie die mitnehmen und ein Stück weiterbringen.

… die Vorbereitung:

Weiter geht es am Sonntag, den 16. Januar. Wir haben eine extrem anspruchsvolle Vorbereitung mit vielen Oberligisten aus den anderen Staffeln. Unter anderem spielen wir gegen Wattenscheid 09 oder Deutz.