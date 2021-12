SF Niederwenigern: Kraushaar will wieder alles in die richtige Lage bringen

Als Tabellen-19. haben die Sportfreunde Niederwenigern noch beste Chancen auf den Klassenerhalt. Wir haben mit Trainer Marccel Kraushaar über die bisherige Saison gesprochen.

Marcel Kraushaar über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison 21/22 in der Oberliga Niederrhein:

Wir sind sehr gut gestartet, waren auch sehr zufrieden mit den ersten Spielen. Wir hatten aber jetzt auch eine Serie mit acht Spielen ohne Sieg, was auch mit unserem Verletzungspech zu tun hatte. An sich sind wir mit der Bilanz zufrieden. Vor zwei Jahren waren wir schon abgestiegen und haben vom Abbruch profitiert. Wir stehen in der Zone, über den Strich zu kommen, von daher können wir gut damit leben.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Wir haben zwei Abgänge: Zum einen hört Fabian Feldmann, ein langjähriger Spieler von uns, arbeitsbedingt auf. Auf der anderen Seite hat uns Jalen Rueter verlassen. Mit Tobias Spannnagel kommt ein Stürmer zu uns vom Erler SV aus Gelsenkirchen.

… die Ziele für 2022:

Am Ende des Tages geht es für uns darum, auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen. Es ist ein sehr ausgeglichenes Feld, aber das macht auch den Reiz aus. Die nun kommende, etwas andere Rückrunde wird sicherlich interessant.

… die Vorbereitung:

Unter den aktuellen Bedingungen würden wir am 5. Januar starten und hätten sechs Wochen Vorbereitung. Wir spielen gegen Westfalia Rhynern, Schwarz-Weiß Wattenscheid, TuS Hordel, Wattenscheid 09, SV Burgaltendorf und Teutonia Kleinenbroich. Das ist ein Programm, um in den Rhythmus zu kommen und um Selbstvertrauen zu zu tanken. Wir wollen nach einer schwierigen Phase wieder alles in die richtige Lage bringen.