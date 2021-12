Gemeinsam mit dem SC Paderborn II marschiert der 1. FC Kaan-Marienborn in der Oberliga Westfalen vorneweg. Was Trainer Thorsten Nehrbauer zum Aufstiegs-Vierkampf sagt.

Thorsten Nehrbauer über…

…den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Wir haben bisher eine sehr gute Runde gespielt. In den letzten zwei Spielen ist uns leider etwas die Luft ausgegangen. Da tut die Pause nun gut. Wir haben viele Sachen gut gemacht, am Ende des Tages aber auch zwei Spiele verloren, die ein wenig an unserem Ego kratzen. Nach der Pause wollen wir das natürlich besser machen. Es war eine sehr interessante erste Saisonhälfte, weil neben uns auch der SC Paderborn II, die SG Wattenscheid 09 und der FC Gütersloh fleißig gepunktet haben. Dementsprechend stellen wir uns auch auf ein sehr spannendes Jahr 2022 ein.“

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Wir denken, dass wir uns verbessern können. Wenn wir die Möglichkeit haben, gute Spieler zu bekommen, dann versuchen wir das natürlich auch. Wir sind aber auch sehr zufrieden mit unserem Kader.“

…die Ziele für 2022:

„Wir stehen da oben uns wollen am Ende natürlich auch einen der ersten beiden Plätze belegen. Das wird bei Wattenscheid, Paderborn und Gütersloh nicht anders sein. Es wird ein heißer Kampf, bei dem wir einen langen Atem brauchen werden.“

…die Vorbereitung:

„Unser Trainingsauftakt ist am 10. Januar. Bis zum ersten Meisterschaftsspiel am 20. Februar werden wir fünfmal testen, haben dazu am 13. Februar noch das Pokalspiel gegen den TuS Erndtebrück.“