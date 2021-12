SC West-Coach: "Haben immer an Ausgleich geglaubt"

Im Kellerduell der Oberliga Niederrhein trennten sich der SC Düsseldorf-West und der Cronenberger SC vor 50 Zuschauern an der Schorlemerstraße 1:1 (0:1).

Dabei sah es lange Zeit nach einem Sieg für die Gäste aus. Der Cronenberger SC hatte viel Ballbesitz und verlagerte von Beginn an regelmäßig die Seiten, verschob hervorragend und bot den Oberkasselern keine Lücken. Doch die Gastgeber glaubten bis zuletzt an den so wichtigen Punktgewinn vor der zweimonatigen Pause. "Genau die Leidenschaft, die wir die ganze Woche über gepredigt haben, hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Deshalb habe ich in der Pause auch dreimal gewechselt. Es macht einen unheimlichen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten", blickte Spielertrainer Martín Wagner voller Vorfreude schon auf die Rückserie, die der SC West mit Sicherheit in der Abstiegsrunde spielen wird.

Der Klassenerhalt ist und bleibt das große Ziel der Oberkasseler. "Die Jungs merken, dass wir in einer Findungsphase sind und viele Dinge ansprechen. Wir blicken voller Optimismus auf die Rückrunde", war der ehemalige "Emsland-Messi" Wagner froh, zum Ende noch den so wichtigen Zähler an der Schorlemerstraße gehalten zu haben. Weiter geht es in der Oberliga Niederrhein erst Ende Februar.