Mit 27 Punkten liegt Westfalia Rhynern "mehr als im Soll", wie Trainer Michael Kaminski sagt. Es hätte auch ganz anders kommen können.

Michael Kaminski über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Mit 27 Punkten sind wir mehr als im Soll. Wir hatten sehr, sehr schwere Auswärtsspiele, weshalb ich sehr zufrieden bin. Mich hat vor allem unsere Heimstärke überzeugt, aber auch bei den Spielen in Siegen und Paderborn haben wir gut ausgesehen. Zu Beginn der Saison standen wir unten drin. Die Beispiele anderer Mannschaften zeigen, dass das eine Abwärtsspirale auslösen kann. Das ist uns zum Glück nicht passiert.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Lennard Kleine wird mit seinem Patellasehnenabriss weiterhin ausfallen. Das haben wir als Mannschaft auch sehr gut kompensiert. Wir werden außerdem wahrscheinlich zwei junge Spieler abgeben, die sich bei unterklassigen Vereinen Spielpraxis erhoffen.“

… die Ziele für 2022:

„Aufgrund der Punkteausbeute wollen wir die Aufstiegsrunde in den noch ausstehenden fünf Spielen eintüten. Mit Blick auf das Programm haben wir es selbst in der Hand. Wir wollten in Ruhe Weihnachten feiern. Das können wir machen und auch ohne den ganz großen Druck in die letzten Spiele gehen.“

… die Vorbereitung:

„Wir werden am 10. Januar wieder einsteigen und haben Testspiele gegen Westfalia Soest, den SC Neheim, IG Bönen, den ETB Schwarz-Weiß Essen, den TuS Bövinghausen, den FC Brünninghausen und den FC Niederwenigern vereinbart.“