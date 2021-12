Oberliga Niederrhein: Georg Mewes stellt seinen neuen Klub vor

Es geht weiter für Georg "Schorsch" Mewes. Auch mit 72 Jahren hat der Kulttrainer nicht genug. Ab dem 1. Januar 2022 nimmt er eine neue Aufgabe in Angriff.

"Sie haben einen guten Riecher. Soeben habe ich den Auflösungsvertrag aus dem Briefkasten geholt", erklärt Georg Mewes, als ihn RevierSport am Freitagmittag erreicht.

Der 72-Jährige war von Februar bis dato Kaderplaner beim TV Jahn Hiesfeld. In den letzten Tagen hat er sich mit dem Oberligisten auf einen Auflösungsvertrag geeinigt, der nun auch in seinen Briefkasten flatterte. "Jetzt habe ich alles schwarz auf weiß und kann auch meinen neuen Verein offiziell bekanntgeben. Ich wechsle innerhalb der Oberliga und bin ab dem 1. Januar 2022 Kaderplaner und Sportlicher Leiter bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord", verrät er RS.

Er ergänzt: "In Oberhausen hat alles begonnen und in Oberhausen soll sich der Kreis schließen. Sterkrade-Nord wird mein letzter Verein sein."

Ich habe ein paar Jungs an der Angel. Wir wollen wieder einen Kader zusammenstellen, der die Nordler Tugenden wie Kampf und Leidenschaft an den Tag bringt. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch noch den Klassenerhalt schaffen. Georg Mewes

Mewes, der in Oberhausen-Osterfeld lebt, will mit dem Tabellenletzten der Oberliga Niederrhein das Unmögliche möglich machen. Platz 17, der erste Nichtabstiegsplatz in der 23er Liga ist das Ziel. Am Sonntag steht dabei eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. "Wir sind Letzter und haben sechs Punkte Rückstand. Jetzt kommt Mönchengladbach nach Sterkrade. Die müssen wir weghauen, dann sind wir dran. Im neuen Jahr greifen wir dann richtig an", rechnet Mewes vor.

Der Kultcoach, der einst die SV Hönnepel-Niedermörmter zur Oberliga-Meisterschaft führte, will im Winter sein Netzwerk nutzen und Verstärkungen nach Sterkrade-Nord locken. "Ich habe ein paar Jungs an der Angel. Wir wollen wieder einen Kader zusammenstellen, der die Nordler Tugenden wie Kampf und Leidenschaft an den Tag bringt. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch noch den Klassenerhalt schaffen. Falls nicht, dann bin ich auch beim Neuaufbau in der Landesliga dabei", sagt Mewes, an dem auch der FSV Duisburg starkes Interesse zeigte. "Ich hatte einige Angebote. Aber ich wollte zurück nach Oberhausen. Hier ist es einfach schöner und gemütlicher für mich", erklärt er.