Die Sportfreunde Siegen sind auf einem guten Weg, das angepeilte Ziel „Aufstiegsrunde“ zu erreichen. Trainer Tobias Cramer spricht über eine enge Liga.

Tobias Cramer über…

… den bis Weihnachten absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Grundsätzlich sind wir unserem ausgerufenen Ziel, in die Aufstiegsrunde zu kommen, nahe. In der Oberliga ist es sehr eng und spannend. Jede Mannschaft kann immer punkten. Dazu lässt der neue Modus weniger Raum für Fehler, weshalb man in jedem Spiel Druck hat. Ich ziehe da auch den Hut davor, was jeder Spieler und jeder Verantwortliche der Vereine in dieser schwierigen Saison leistet. Wir haben 23 Punkte und damit einen Schnitt von etwas mehr als 1,5 Punkten pro Spiel. Im Vorfeld hatte ich gesagt, dass ein Schnitt in dieser Größenordnung nötig sein würde, um in die Aufstiegsrunde zu kommen. Da liegen wir voll im Soll, daher können wir zufrieden sein.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Momentan haben wir keinen Bedarf. In der aktuellen Phase schauen wir uns stattdessen schon in der U19 um. Wir haben dort zwei hervorragende Jahrgänge. Da ist es sinnvoller, intern nach neuen Verstärkungen zu suchen, anstatt extern.“

… die Ziele für 2022:

„Wir wollen die Aufstiegsrunde erreichen. Das haben wir von Vereinsseite vor der Saison klar kommuniziert und dabei bleibt es auch.“

… die Vorbereitung:

„Wir werden am 17. Januar mit der Vorbereitung beginnen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse in Siegen haben wir unsere Testspiele aber vor allem auswärts geplant. Wir werden unter anderem gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, den FC Hennef und den FC Hürth. Deren Trainer Oliver Heitmann und ich kennen uns noch aus gemeinsamen Tagen von früher und testen daher mindestens einmal jährlich gegeneinander.“