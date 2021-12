OL Westfalen: Drei Last-Minute-Treffer, Favoriten stolpern

Der 16. Spieltag der Oberliga Westfalen hatte es in sich! Drei Last-Minute Treffer, fünfmal Remis und Favoriten stolpern bei ihren Pflichtaufgaben.

Absolut irre: Gleich drei Treffer fielen am 16. Spieltag der Oberliga Westfalen in der Nachspielzeit. Insgesamt fünf der sechs Partien endeten Unentschieden.

TSV Victoria Clarholz - TuS Erndtebrück 2:2

Was für ein Finish der Victoria! In den letzten zehn Minuten erkämpfen sich die Gastgeber doch noch einen Punkt. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand erzielte der TSV in der 80. Minute erst den Anschlusstreffer und in der vierten Minute der Nachspielzeit dann den umjubelten Ausgleich.

Holzwickeder SC - SC Westfalia Herne 1:1

Der Tabellenletzte hat sich beim Holzwickeder SC einen Punkt erkämpft. Den Führungstreffer aus der 26. Minute von Philipp Gödde konnte Lokmann Erdogan kurze Zeit später egalisieren. Herne ist mit sechs Punkten immer noch das Schlusslicht der Liga.

FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 1:1

Herzschlagfinale in Rheine. Die Gastgeber gingen früh in Führung, mussten aber auch bereits ab der 36. Minute in Unterzahl spielen. Bis kurz vor Schluss haben die Kräfte gereicht, doch in der Nachspielzeit kamen die Sportfreunde im Mittelfeldduell der Tabelle noch zum 1:1-Ausgleichstreffer.

SV Schermbeck 2020 - FC Gütersloh 2000 1:0

Der SV Schermbeck konnte eine dünne 1:0-Führung ins Ziel bringen. Ab der 80. Minute war die Heimmannschaft zwar nur noch zu zehnt, konnten sich aber gegen den Favoriten aus Gütersloh mit den wichtigen drei Punkten belohnen.

SG Finnentrop-Bamenohl - SC Paderborn 07 II 2:2

Die Sensation des Spieltags: Der Vorletzte der Oberliga Westfalen zeigte einen großen Kampf zuhause gegen den Tabellenersten. Gleich zweimal kam der krasse Außenseiter zurück. Favorit Paderborn schaffte es nicht, die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden. In der Nachspielzeit gelang der SG der Ausgleich und Spieler und Trainer stürmten auf den Platz.

1. FC Kaan-Marienborn - SC Preußen Münster II 1:1

Der Favorit aus Kann-Marienborn ist beim Heimspiel gegen Preußen Münster nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen. Torlos ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit ging der Tabellenzweite zwar in der 50. Minute in Führung. Per Strafstoß gelang dem Tabellen-16. aber der Ausgleich.