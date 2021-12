ETB SW Essen: Mit Demut in die letzten Spiele vor der Winterpause

In der Oberliga 3 Niederrhein erwartet ETB Schwarz-Weiß Essen ein schweres Programm bis Weihnachten. Die Ambitionen bleiben jedoch gleich.

ETB Schwarz-Weiß Essen hat als Tabellenzwölfter der Oberliga Niederrhein zwei schwere Gegner bis zur Winterpause. Das sieht auch Sportchef Luca Ducree so, der auf große Kampfansagen im Vorfeld verzichtet. Am Kader wird sich im Winter aller Voraussicht nach nicht viel ändern.

Schweres Restprogramm

Nach dem 0:0 gegen TuRu Düsseldorf steht die Mannschaft von Suat Tokat weiterhin in Schlagdistanz zur Aufstiegsrunde. Mit Germania Ratingen (Sonntag, 15 Uhr) und dem 1. FC Monheim warten nun aber noch vor Weihnachten zwei schwere Spiele auf den Tabellenzwölften, das sieht auch Sportchef Luca Ducree so. „Das ist wirklich ein knackiges Programm mit diesen beiden Gegnern. Zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Ich erwarte vor allem mit Germania Ratingen einen gefährlichen Gegner, der nach dem letzten Spiel auf Wiedergutmachung brennen wird.“ Ratingen verlor am vergangenen Wochenende überraschend bei der Spvgg. Sterkrade-Nord. Deswegen wolle Ducree auch keine Parolen oder Kampfansagen im Vorfeld machen, die Ambitionen bleiben aber gleich. „Wie vor jedem Spiel gehen wir auch in die letzten beiden Begegnungen mit dem Ziel, drei Punkte zu holen. Sonst wären wir als Fußballer auch falsch hier.“

Früher Trainingsbeginn in der Winterpause

Mit Blick auf die Winterpause, steht der grobe Fahrplan schon. Man werde frühzeitig, bereits in der ersten Januar-Hälfte, wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Ein Trainingslager für den Winter ist aber nicht geplant. „Wir waren bereits im Sommer im Trainingslager. In der Winterpause wollen wir uns dann hier optimal auf die Spiele im neuen Jahr vorbereiten“, erklärt der Sportchef. In dieser Zeit sollen auch die zuletzt verletzten Spieler wieder herangeführt werden. Erfreulich sei auch, dass bis zum Start im Februar alle Spieler „geimpft oder vollständig immunisiert“ seien.

Keine Transferaktivitäten geplant

Mit dem aktuellen Kader ist Ducree weiterhin zufrieden. Somit seien aktuell auch keine Transfers bei den Essenern geplant. „Stand jetzt gibt es bei uns keine Überlegungen was mögliche Neuzugänge betrifft. Wir haben einen sehr guten und ausgeglichenen Kader.“ Weiter fügt er hinzu: „Natürlich hält man als Verein die Augen und Ohren offen, falls sich was Passendes ergeben sollte. Aber nochmal, das ist aktuell nicht geplant von uns.“ Somit soll voraussichtlich der aktuelle Kader reichen, um das Ziel Aufstiegsrunde zu schaffen.