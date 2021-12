Die SSVg Velbert feierte am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach. Der 1. FC Kleve überrollte den SC Velbert mit 8:0

SSVg Velbert - 1. FC Mönchengladbach 2:0 (1:0)

Die SSVg Velbert hat den neunten Sieg in Serie eingefahren. Zu Hause gegen den 1. FC Mönchengladbach feierte das Team von Trainer Hüzeyfe Dogan einen 2:0-Sieg.

Robin Hilger erzielte nach 17 Minuten das 1:0 – sein elftes Saisontor. Der Favorit blieb auch in der Folge spielbestimmend, verpasste aber lange die Vorentscheidung, sodass die Gäste dank ihrer Gefahr bei Kontern in der Partie blieben. Als sich Mönchengladbachs Cameron Kemp in der 78. Minute für eine Notbremse die Rote Karte abholte, war die Partie entschieden. Cellou Diallo verwandelte den Freistoß direkt (80.).

Damit erobert sich die ungeschlagene SSVg Velbert mit der Bilanz von zwölf Siegen und zwei Remis die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein zurück. Der VfB Hilden hatte nach dem 5:0-Kantersieg unter der Woche ein Spiel und zwei Punkte Vorsprung.

1. FC Kleve – SC Velbert 8:0 (1:0)

Der 1. FC Kleve hat die 0:4-Pleite gegen den VfB Hilden gut verdaut. Am Freitag siegte die Mannschaft von Umut Akpinar mit sage und schreibe 8:0 gegen den SC Velbert. Younes Mouadden brachte die Hausherren nach 31 Minuten in Führung.

Nach dem Seitenwechsel überrollte Kleve die Gäste förmlich. Pascal Hühner (51.) und abermals Mouadden (54.) stellten auf 3:0. Niklas Klein-Wiele (76.), zweimal Luca Thuyl (79. ,82.), Kisolo Deo Biskup (84.) und Luca Wiens (89.) erzielten schließlich fünf Tore in der Schlussviertelstunde und machten den 8:0-Kantersieg perfekt.

SC Düsseldorf-West - TV Jahn Hiesfeld 1:2 (0:0)

Nach drei Niederlagen in Serie konnte der TV Jahn Hiesfeld am Freitagabend endlich wieder einen Dreier einfahren. Auswärts beim SC Düsseldorf-West - zuvor mit zwei Siegen aus zwei Spielen - gelang ein 2:0-Auswärtssieg.

Jahn Hiesfeld setzte in Person von Tim Falkenreck (71.) und Samuel Owusu Addai (76.) zum Doppelschlag, der späte Anschluss durch Daud Gergery (90+2) blieb ohne Folgen.

Der 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein

SC Düsseldorf-West - TV Jahn Hiesfeld 1:2

SSVg Velbert - 1. FC Mönchengladbach 2:0

1. FC Kleve – SC Velbert 8:0

