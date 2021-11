An der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen hat das führende Quintett seine jeweiligen Spiele gewonnen. Im Keller profitierte Westfalia Herne von den Patzern der Konkurrenz.

An der mittlerweile eng zusammengerückten Tabellenspitze hat die SG Wattenscheid 09 einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen die abstiegsbedrohte Hammer SpVg schossen Umut Yildiz (12.), Tim Kaminski (47.) und Tom Sindemann (70., 80.) einen 4:0 (1:0)-Sieg heraus. Es ist der fünfte Liga-Dreier in Serie. Damit hält die SGW Schritt mit dem Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn.

Der ließ parallel ebenfalls keine Zweifel aufkommen. Im Heimspiel gegen den TuS Haltern führten die Siegener nach rund 25 Minuten bereits mit 2:0 und waren früh im Begriff, ihre Hausaufgaben an der Tabellenspitze zu machen. Diesen Vorsprung nahmen sie dann auch mit in die Pause. In Durchgang zwei machten sie es dann noch deutlicher und gewannen am Ende mit 3:0.

Aus dem Spitzenquintett gewannen außerdem auch der FC Gütersloh und Westfalia Rhynern. Der FCG gestaltete sein Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz (3:0) ebenso deutlich wie Rhynern sein Heimspiel gegen den RSV Meinerzhagen (6:0). Der SC Paderborn II hatte bereits am Donnerstag den Holzwickeder SC mit 6:0 abgeschossen.

Im Umkehrschluss sind diese Ergebnisse gute Nachrichten für Westfalia Herne. Der Tabellenletzte hatte zwar spielfrei, konnte sich aber darüber freuen, dass die Teams davor allesamt nicht gewinnen konnten. Die SG Finnentrop-Bamenohl verlor etwa mit 3:4 gegen den TuS Erndtebrück, der SV Schermbeck verspielte eine 1:0-Führung gegen die Sportfreunde Siegen. Am Ende gab es eine 2:3-Niederlage. Sowohl an der Spitze als auch im Keller bleibt es spannend.