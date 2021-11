OL NR: Die Trainerfrage bei Sterkrade-Nord ist entschieden

Der Niederrhein-Oberligist Sterkrade-Nord hat sich in der Trainerfrage entschieden.

Anfang Oktober trat Julian Berg von seinem Amt als Trainer der Spielvereinigung Sterkrade-Nord zurück. Nun hat der Niederrhein-Oberligist eine Entscheidung getroffen, wer sein Nachfolger wird. Der Klub hat sich für die bisherige Interimslösung mit Dennis Charlier, der zuvor Co-Trainer war, und Kevin Corvers (zuvor Sportlicher Leiter) entschieden.

Gegenüber der WAZ betonte Abteilungsleiter Dietz Walter. „Die Mannschaft hat sich mit den beiden, also Dennis und Kevin, gefunden. Sie hat sich wieder gefangen, sich stabilisiert, auch wenn die Ergebnisse nicht immer entsprechend waren. Wir wollten jetzt das, was die beiden in kurzer Zeit aufgebaut haben, nicht wieder verändern“, so Walter. Und: „Aus der Mannschaft kamen auch positive Signale.“