Derby: ETB nach zwei Pleiten gefordert - das fordert Tokat

Derbyzeit in der Oberliga Niederrhein. Am Samstag empfängt der ETB Schwarz-Weiss Essen den FC Kray. Anpfiff ist um 15 Uhr im Stadion Uhlenkrug.

Hinter ETB-Trainer Suat Tokat und seinem Team liegen keine einfachen Wochen. Von den fünf vorangegangenen Spielen in der Oberliga Niederrhein konnte Schwarz-Weiß Essen nur eines gewinnen. Zuletzt setzte es seine krachende 0:4-Pleite beim Tabellenletzten SpVgg Sterkrade-Nord und ein 0:3 gegen Baumberg. Tiefpunkte, denen jetzt im Derby gegen den FC Kray der Aufschwung folgen soll.

Zu der räumlichen Distanz der beiden Vereine aus Essen kommt die tabellarische Nähe als weiterer Brisanzfaktor hinzu. Der ETB liegt auf Platz zwölf, der FC Kray knapp dahinter auf Platz 14. Beide Vereine machen sich also berechtigte Hoffnungen auf den elften Platz, der einen für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Und das ist immer noch das klar formulierte Ziel von ETB-Trainer Tokat: „Wir wollen in die Aufstiegsrunde. Welcher Platz es da am Ende wird, ist erstmal zweitrangig.“

Die Bereitschaft, in jeden Zweikampf zu gehen, sich in jeden Ball zu werfen. Das ist das, was uns in den Spielen davor stark gemacht hat Suat Tokat

Doch dafür muss es eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten beiden Partien geben. Trainer Tokat setzt dabei auf den Derby-Effekt: „Wenn ich jemanden extra motivieren müsste, wäre der fehl am Platz.“ Auf dem Platz konnte Tokat unter der Woche aber nur auf elf Feldspieler und zwei Torhüter zurückgreifen. Die Personalsituation ist aufgrund von Verletzungen und Krankheiten angespannt.

Doch welche elf Spieler auch immer am Sonntag im Stadion Uhlenkrug auflaufen, Tokat wird zwei Dinge von ihnen verlangen: „Intensität und Zweikämpfe, das ist, worauf es im Derby ankommt.“ Beides hat Tokat in den letzten beiden Partien komplett vermisst. „Die Bereitschaft, in jeden Zweikampf zu gehen, sich in jeden Ball zu werfen. Das ist das, was uns in den Spielen davor stark gemacht hat.“ Und jetzt auch wieder stark machen soll.

Doch im Fußball kommt es eben auch auf Tore an. Und da hakt es zurzeit bei Schwarz-Weiß. Das Problem sieht Tokat aber nicht beim Herausspielen der Tormöglichkeiten, sondern bei der Verwertung: „Die Chancen waren da, nur wir machen die Tore dann einfach nicht.“ Zu viele einfache Fehler und Einzelaktionen seien erschwerend hinzugekommen.

Für eine Trendwende im Derby spricht die Bilanz aus Sicht vom ETB. Schwarz-Weiß ist gegen den FC Kray bisher ungeschlagen. In sieben Begegnungen stehen fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Tokan hofft, dass es nicht das letzte Derby für längere Zeit bleibt. Auch er blickt besorgt auf die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland. „Die Gesundheit geht natürlich vor. Ich hoffe aber, dass wir dieses Jahr die Saison beenden können.“