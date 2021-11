OL NR: Ratingen schockt Bocholt, Schonnebeck und Kray gewinnen

Der 1. FC Bocholt hat am elften Spieltag der Oberliga Niederrhein Federn gelassen. Die SpVg Schonnebeck fand gegen den TV Jahn Hiesfeld zurück auf die Siegerstraße.

Nachdem die Konkurrenz aus Hilden (4:2 gegen SC West) und der SSVg Velbert (4:1 bei TuRu Düsseldorf) bereits am Freitag vorgelegt hatte, wollte der 1. FC Bocholt bei Germania Ratingen nachlegen. In Ratingen verlor die Winking-Elf allerdings deutlich mit 0:3 (0:2). Bereits im ersten Durchgang besorgten Ali Can Ilbay (7.) und Moses Lamidi die Führung für die Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Takuma Misumi in der Nachspielzeit (90+4).

Trotz der ersten Saisonniederlage bleiben die Bocholter zwar auf dem dritten Platz, der Abstand auf die SSVg Velbert an der Tabellenspitze wächst allerdings von zwei auf fünf Punkte an. Ratingen rückt durch den Sieg bis auf einen Punkt an Bocholt ran, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert.

St. Tönis überrascht gegen Velbert

Eine weitere Überraschung gab es in St. Tönis. Kellerkind Teutonia setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen TVD Velbert durch. Kanta Seki brachte den 21. der Oberliga Niederrhein in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor Schluss erhöhte Brian Dollen dann sogar auf 2:0 (84.). In der 85. Minute flog Ioannis Alexiou zwar noch vom Platz, den Sieg brachte Teutonia aber über die Zeit. Damit springt St. Tönis bis auf Rang 18. Velbert rutscht auf Platz zehn.

Auch der FC Kray hatte Grund zu feiern. Gegen die Spvgg Sterkrade-Nord gab es einen 2:1-Erfolg. Luka Bosnjak (20.) und Imad Aweimer (75.) brachten die Krayer auf die Siegerstraße. Der Anschluss von Damian Vergara Schlootz (85.) kam zu spät. Mit dem zweiten Sieg in Folge schiebt sich der FCK auf Platz 14.

Drei Punkte gab es auch für die Nachbarn der SpVg Schonnebeck. Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen die Sportfreunde Niederwenigern zeigte das Team von Dirk Tönnies gegen den TV Jahn Hiesfeld ein anderes Gesicht. Matthias Bloch (15.), Patrick Dertwinkel (65.) und Dennis Abrosimov (90.) sorgten für einen klaren 3:0-Erfolg.

Späte Ausgleichstreffer in Velbert und Niederwenigern

Packende Schlussphasen sahen die Zuschauer am elften Spieltag in Niederwenigern und Velbert. Die Sportfreunde Niederwenigern glichen gegen den Cronenberger SC erst in der 87. Minute zum 1:1 aus und sicherten sich somit erneut einen Punkt. Torschütze war Marc Rapka, der bereits beim 2:2 in Schonnebeck doppelt traf. Für Cronenberg war Tobias Orth erfolgreich (45.).

Noch etwas später gelang Union Nettetal der 1:1-Ausgleich. Nachdem Phil Pape den SC Velbert in der ersten Halbzeit per Strafstoß in Führung brachte (41.), mussten sich die Gäste bis zur 88. Minute gedulden. Dann besorgte Justin Butterweck den 1:1-Ausgleich.

Die Ergebnisse im Überblick:

FC Monheim – TSV Meerbusch: 1:3

Ratingen 04/19 – 1. FC Bocholt: 3:0

FC Kray – Sterkrade-Nord: 2:1

TV Jahn Hiesfeld – SpVg Schonnebeck: 0:3

SF Niederwenigern – Cronenberger SC: 1:1

SC Velbert – Union Nettetal: 1:1

Teutonia St. Tönis – TVD Velbert: 2:0

FSV Duisburg – SF Baumberg: 0:1

FC Mönchengladbach – 1. FC Kleve: 1:2