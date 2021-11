ETB-Blamage beim Letzten: Tokat kündigt "knallharte" Analyse an

Das kam unerwartet. In der Oberliga Niederrhein verlor der ETB SW Essen bei der bis dato sieglosen Spvgg. Sterkrade-Nord mit 0:4.

Es gibt diese Tage, die man einfach streichen möchte. In der Oberliga Niederrhein erlebte der ETB SW Essen am Sonntag so einen Tag. Beim noch sieglosen Schlusslicht, der Spvgg. Sterkrade-Nord, setzte es eine 0:4-Packung. Der ETB am Boden, die Oberhausener obenauf.

Für den ETB war es innerhalb von vier Tagen die zweite Pleite in der Fremde. Unter der Woche setzte es bereits ein 0:3 bei den SF Baumberg. Ein Grund für die Klatsche gegen Sterkrade. Die Essener haben derzeit viele Verletzungssorgen. Trotzdem hatte der ETB die ersten beiden Chancen, doch Sterkrade ging in Führung - Boran Sezen traf zum 1:0. Maximilian Abel erhöhte vor der Pause auf 2:0. Der ETB wollte reagieren, traf aber kurz vor der Pause nur die Latte.

Sterkrade-Nord: Dietz – Roth, Biegierz, Müller, Abel – Jagalski (80. Vogel), Kuzu, Gönül (81. Bennsmann), Bayram – El-Dorr (89. Pappas), Sezen (63. Vergara Schlootz) Dietz – Roth, Biegierz, Müller, Abel – Jagalski (80. Vogel), Kuzu, Gönül (81. Bennsmann), Bayram – El-Dorr (89. Pappas), Sezen (63. Vergara Schlootz) ETB SW Essen: Jaschin – Nguanguata (68. Dalyanoglu), Maßmann, Refai, Sahin – Reichardt, Akhal – Mumcu, Romano, Cissé - Remmo Schiedsrichter: Kai Schuffelen Tore: 1:0 Sezen (35.), 2:0 Abel (41.), 3:0 Vergara Schlootz (86.), 4:0 El-Dorr (88.)

Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Damian Vergara Schlootz die Entscheidung herbeiführte. Mahmoud Nuno El-Dorr traf dann sogar noch zum 4:0.

ETB-Trainer Suat Tokat war nach den 90 Minuten bedient. Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen analysierte: "Wir haben wieder unsere Chancen nicht genutzt und kassieren dann ein Gegentor. Wir machen Fehler, die unerklärlich sind. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden und sachlich zu bleiben. Wir haben vier Stück vom Tabellenletzten bekommen. Das müssen wir natürlich erstmal verarbeiten und dann bearbeiten, woran es gelegen hat. Die Analyse wird knallhart und wir müssen uns jetzt alle hinterfragen. Natürlich hinterfrage ich auch meine Entscheidungen. Jeder muss sich selbst auch hinterfragen, ob er wirklich alles gegeben hat. Vielleicht ist es gut, dass wir am nächsten Wochenende mal frei haben. Wir müssen wieder aufstehen und weitermachen. Wir werden natürlich versuchen, es dann besser zu machen“.