Der 1. FC Kaan-Marienborn hat auf die Siege der direkten Konkurrenz die passende Antwort gefunden. Ganz unten verpasste Westfalia Herne den sicher geglaubten Sieg.

Im Tabellenkeller der Oberliga Westfalen hat Westfalia Herne einen wichtigen Dreier verpasst. Gegen den TuS Haltern erzielte Orkun Koymali zunächst den späten Treffer zur 1:0-Führung (80.). Die Westfalia war nur wenige Minuten vom ersten Saisonsieg entfernt, als der TuS Haltern doch noch doppelt zuschlug. Maximilian Dagott (90.) und Peter Elbers (90.+3) drehten die Partie noch und ließen die Westfalia verzweifeln. Mit nur einem Punkt bleibt Herne Tabellenletzter und vergeigt das Trainerdebüt von Christian-Knappmann-Nachfolger David Zajas.

Victoria Clarholz konnte dagegen ein Ausrufezeichen setzen und den Fünften Eintracht Rheine mit 2:1 (1:0) besiegen. Für Clarholz ist es der erste Saisonerfolg. Damit ist der RSV Meinerzhagen nun Vorletzter in der Oberliga Westfalen.

An der Tabellenspitze gibt es keine Veränderung. Der 1. FC Kaan-Marienborn war nach den Erfolgen der direkten Konkurrenz unter Zugzwang, löste seine Aufgabe aber souverän. Gegen die TSG Sprockhövel gab es einen 6:1 (3:0)-Erfolg. Damit bleiben die Käner Zweiter.

Bereits am Freitag hatte die SG Wattenscheid 09 einen wichtigen Dreier geholt. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Ennepetal war Umut Yildiz der Held des Abends. Er hatte die SGW in der 42. Minute auf die Siegerstraße gebracht. Angreifer Felix Casalino war in dieser Spielzeit zum ersten Mal von der Bank gekommen, was taktische Gründe hatte.

Der Dritte im Bunde der Spitzenteams ist der SC Paderborn II. Die Ostwestfalen traten bereits am Samstag bei der Zweitvertretung des SC Preußen Münster an und siegten souverän mit 4:0 (3:0). Die Tore erzielten Christian Stabenau (10.), Kelvin Ofori (27.), Luis Ortmann (32.) und Jesse Tugbenyo (54.).