SG Wattenscheid ist überzeugend in die Oberliga Westfalen gestartet. Casalino, der die SGW-Highlights mit 8 Millionen Followern auf YouTube teilt, sieht dennoch Luft nach oben.

Mit einem 1:0-Sieg über TuS Ennepetal konnte die SG Wattenscheid 09 ihre gute Frühform bestätigen und zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz klettern. Nach neun Partien zieht Torjäger Felix Casalino eine erste Zwischenbilanz.

Der 23-Jährige sieht bei seiner Mannschaft trotz der sieben Siege Luft nach oben. „Tabellarisch sind wir sehr zufrieden mit unserem Start. Wenn man sich die Spiele aber im Einzelnen anschaut, merkt man, dass wir noch viel Potenzial haben, welches wir aktuell nicht vollständig ausschöpfen.“

Die Wattenscheider haben sich früh in der Saison in die Gruppe der Top-Favoriten geschossen. Ein klares Ziel gibt es bei der SGW dennoch nicht. „Wir sind alle ambitionierte Fußballer und sehen uns natürlich oben mit dabei. Aber ein genaues Ziel haben wir nicht irgendwo festgehalten“, erklärte Casalino.

„Ob ich das Tor mache oder vorbereite, ist mir egal“

Der 1,69-Meter große Mittelstürmer erwischte einen nahezu perfekten Saisonstart und traf in den ersten fünf Pflichtspielen vier Mal. In den letzten Wochen wurde Casalino eher die Rolle des Vorbereiters zuteil.

„Am Anfang der Saison habe ich viel getroffen. Zuletzt habe ich, wie zum Beispiel gegen Clarholz, wo ich vor dem Tor querlege, nur noch vorbereitet. Ob ich das Tor mache oder auflege, ist mir am Ende aber egal. Hauptsache, die Mannschaft ist erfolgreich,“ gab sich die Nummer Neun mannschaftsdienlich.

Gegen die TuS Ennepetal kam Casalino in dieser Spielzeit das erste Mal von der Bank. Die Rotation hatte taktische Gründe. „Ich bin ein kleiner, schneller Spieler. Vor dem Spiel habe ich mit dem Coach gesprochen. Der Gegner wurde analysiert und die Analyse hat ergeben, dass ein großer Stürmer wie Basti Kleine in diesem Spiel besser passt. Am Ende haben wir gewonnen, also ist alles gut“, erklärte Casalino.

Casalino präsentiert SGW vor 8 Millionen Fans

Neben seiner Karriere in der Oberliga ist der Mann mit italienischen Wurzeln auf YouTube aktiv. Seinen Kanal „freekickerz“, den er mit fünf Freunden betreibt, haben 8,66 Millionen Menschen abonniert. Auf dieser großen Bühne darf sich nun auch die SGW präsentieren. Casalino lädt seit Kurzem regelmäßig Highlights der Wattenscheider Spiele hoch.

„Dass Spiele auf YouTube hochgeladen werden, ist bereits relativ verbreitet. Sonst findet so etwas allerdings eher in der Kreisliga statt. Wir mit unserer Reichweite dachten uns, wir können das ein bisschen professioneller aufziehen und für die Oberliga machen. Die Leute feiern das und auch mir macht es Spaß“, freute sich Casalino.

Die Videos, die jeweils etwa zehn Minuten lang sind und von Casalino kommentiert werden, kosten den Stürmer viel Zeit. „Es ist ein hoher Aufwand, aber ich mache es ja auch hauptberuflich. YouTube Hand in Hand mit der Oberliga – Das ist das geilste!“