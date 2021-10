ETB: Nach zwei Pleiten gegen Topteams soll dritter Heimsieg her

Der ETB SW Essen will nach zwei Niederlagen am Sonntag am heimischen Uhlenkrug wieder auf die Erfolgsspur der Oberliga Niederrhein abbiegen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die beiden Topfavoriten – 1. FC Bocholt und SSVg Velbert – der Oberliga Niederrhein, will der ETB Schwarz-Weiß Essen nun unbedingt zurück in die Erfolgsspur. Die Gelegenheit dazu bietet sich im Heimspiel am kommenden Sonntag, wenn der TVD Velbert am Uhlenkrug zu Gast ist.

Der TVD Velbert setzte sich von Saisonbeginn an in der oberen Hälfte der Tabelle fest und hat nach acht Spielen 16 Zähler auf dem Konto. Er ist bisher der Meister der knappen Resultate, denn bis auf das letzte Heimspiel endete keine Partie mit mehr als einem Tor Unterschied. Gegen den absoluten Topfavoriten der Liga, den 1. FC Bocholt, sahen die Velberter sogar schon wie der Sieger aus, mussten dann aber in der 94. Spielminute noch den 3:3-Ausgleich hinnehmen.

Ein Wiedersehen gibt es für die Schwarz-Weißen mit Nico Wolters, Lars Pöhlker und Julian Kray, die in den letzten Jahren noch für den ETB in der Oberliga Niederrhein gespielt haben. Verzichten muss ETB-Coach Suat Tokat am Sonntag auf Ribene Nguanguata, der noch seine Rotsperre (aus dem Spiel gegen Bocholt) absitzt.