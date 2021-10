OL Niederrhein: Kray-Coach Mikolajczak trotz 0:3 zufrieden

Mit 0:3 gegen den 1. FC Bocholt hatte der FC Kray am Wochenende deutlich das Nachsehen. Die Leistung stimmt Coach Christian Mikolajczak jedoch positiv.

Das Top-Team des 1. FC Bocholt erwies sich am vergangenen Sonntag für den FC Kray in der Oberliga Niederrhein als eine zu große Hürde. Dabei hatte der Tabellen-17. bei spielerischer Unterlegenheit über 90 Minuten ordentlich mitgehalten. Am Ende stand trotzdem das ernüchternde Ergebnis von 0:3 aus Krayer Sicht zu Buche.

In den ersten 45 Minuten war es den Mannen von Trainer Christian Mikolajczak möglich, den Gegner zunächst vom eigenen Tor fernzuhalten. "Wir wollten es Bocholt so schwer wie möglich machen und immer wieder schnelle Nadelstiche setzen, was jedoch nicht gelang", resümiert der Coach einen Tag nach dem Spiel via offizieller Pressemitteilung. In der 33. Minute war der Abwehrriegel der Essener ein erstes Mal in Person von Marcel Platzek geknackt.

Auch die zweite Hälfte verlief nach dem gleichen Muster wie vor der Pause. Bocholt kam in der 69. Minute zum 2:0 und machte im Schlussakkord den Deckel drauf (3:0, 82.). "In der zweiten Halbzeit wollten wir weiter so wie in der ersten Halbzeit spielen, aber leider ist es uns nach Ballgewinnen nicht gelungen, Ruhe ins Spiel zu bringen oder gefährlich vor das Bocholter Tor zu kommen", zieht der Coach Bilanz.

FC Kray empfängt nun Spitzenreiter

Vor dem Duell gegen den Primus SSVg Velbert, der am kommenden Sonntag seine Visitenkarte in der KrayArena abgibt (15 Uhr), gibt sich der Kray-Coach allerdings dennoch positiv gestimmt.

"Bocholt ist einfach eine Klasse für sich und verfügt über eine enorme Qualität. Wären wir in der ein oder anderen Situation mutiger gewesen, hätten wir vielleicht einen Treffer erzielen können", erkennt der Teamchef die Bocholter Überlegenheit neidlos an.

Dennoch sieht Mikolajczak auch die positive Seite. "Trotz des deutlichen Ergebnisses bin ich speziell mit dem Defensivverhalten meiner Mannschaft zufrieden".