Perfekt: Westfalia Herne stellt den Knappmann-Nachfolger vor

Was RevierSport bereits am Samstag ankündigte, wurde nun vom Westfalen-Oberligisten Westfalia Herne bestätigt.

David Zajas wird neuer Trainer und damit Nachfolger von Christian Knappmann, der sein Amt zur Verfügung stellte. Der 38-Jährige, der jahrelang für die zweite Mannschaft des VfL Bochum spielte und auch bei der SG Wattenscheid, der SSVg Velbert und dem FC Wegberg-Beeck aktiv war, war bis zum Sommer Trainer der U19 des Wuppertaler SV. Zuvor trainierte er die DJK TuS Hordel.

Ab Montag wird Zajas, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieb, die Herner trainieren.

Der neue Coach betont: "Ich freue mich auf die spannende und schöne Aufgabe mit einer jungen Mannschaft in einem Traditionsverein arbeiten zu können. Wir gehen die Aufgabe mit viel Vorfreude, Ehrgeiz und Leidenschaft an."

Wobei es eine sehr schwierige Aufgabe wird, denn die Westfalia hat es verlernt, Spiele zu gewinnen. Acht Partien gab es in der abgebrochenen letzten Saison, acht in der laufenden Runde. Gewonnen haben die Herner keine einzige Begegnung, lediglich zwei Punkteteilungen sprangen in dieser Zeit heraus. Derzeit ist die Mannschaft Letzter in der Oberliga Westfalen.

Auch an diesem Sonntag gab es wieder eine Niederlage. Zuhause verlor die Westfalia mit 1:2 gegen den FC Gütersloh. Zajas wird wissen, worauf er sich einlässt. Und Hernes Vorstand Sport, Michele Di Bari, ist sowieso happy über die Verpflichtung: "Wir sind froh, Zajas als neuen Trainer für uns gewonnen zu haben. Er ist absolut unsere Wunschlösung!