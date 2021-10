Westfalia Herne: Knappmann-Nachfolger vor der Unterschrift

Der abstiegsbedrohte Oberligist Westfalia Herne hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. David Zajas soll das Amt von Christian Knappmann übernehmen.

Die Nachricht schlug vor zwei Wochen hohe Wellen: Christian Knappmann trat - anders als geplant nicht erst zum Sommer - [url]=https://www.reviersport.de/fussball/oberliga/a534930---herne-hammer-knappmann-tritt-cheftrainer-zurueck.htmlmit sofortiger Wirkung als Trainer von Oberligist Westfalia Herne zurück[/url]. Der Traditionsverein hat nun offenbar einen Nachfolger gefunden. Nach RevierSport-Informationen soll David Zajas der neue Mann an der Seitenlinie der Herner werden.

Der 38-Jährige, der jahrelang für die zweite Mannschaft des VfL Bochum spielte und auch bei der SG Wattenscheid, der SSVg Velbert und dem FC Wegberg-Beeck aktiv war, war bis zum Sommer Trainer der U19 des Wuppertaler SV. Zuvor trainierte er die DJK TuS Hordel.

Herne hat auch mit Kalpakidis gesprochen

Offiziell vorgestellt wurde Zajas allerdings noch nicht, die Partie der Herner am Sonntag gegen den FC Gütersloh (15.15 Uhr) wird noch von Interimstrainer Danny Voß betreut. Gegen die Mannschaft aus dem Heidewald, die vor der Saison als Aufstiegskandidat Nummer eins galt, ist die Westfalia allerdings klarer Außenseiter. Hoffnung macht: Den letzten Heimsieg am Schloss Strünkede feierte Herne ausgerechnet gegen Gütersloh - vor ziemlich genau zwei Jahren, am 20. Oktober 2019. Die Partie endete damals 3:1. Neben Zajas hat Herne laut Westdeutscher Allgemeiner Zeitung (WAZ) auch Gespräche mit Dimitrios Kalpakidis geführt, der sich allerdings für den SV Sodingen entschied hat.

Auf den neuen Trainer wird in Herne auf jeden Fall eine Mammutaufgabe zukommen. Die Westfalia steht bereits nach sieben Spielen nahezu mit dem Rücken zur Wand. Lediglich einen Punkt holte Herne bislang, die Mannschaft rangiert auf dem letzten Tabellenplatz in der 21er-Liga.