OL NR: Kray kann in Bocholt befreit aufspielen

Für den FC Kray geht es in der Oberliga Niederrhein am kommenden Sonntag zum 1. FC Bocholt, dem großen Top-Favoriten der Liga mit vielen namhaften Akteuren.

Der FC Kray steht in der Oberliga Niederrhein bisher mehr oder weniger im Soll. Nach einem schwierigen Saisonstart 20/21 mit einer Position am Tabellenende stehen die Essener nun auf Rang 14 mit acht Punkten aus sieben Spielen, haben dabei sogar noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Die Mannschaft von Trainer Christian Mikolajczak kann somit am kommenden Sonntag befreit nach Bocholt fahren.

„Wir fahren am Sonntag als totaler Außenseiter zum absoluten Ligaprimus“, sagt der Ex-Profi von Schalke und Ahlen vor der namhaft wohl am besten besetzten Truppe der Liga. In Bocholt stehen unter anderem die beiden RWE-Urgesteine Kevin Grund und Marcel Platzek unter Vertrag.

Im vergangenen Sommer waren zudem noch andere langjährig höherklassig agierende Akteure wie Maurice Pluntke, Dario Schumacher oder Marvin Lorch an den Hünting gewechselt. „Aber auch die anstehenden 90 Minuten müssen erst einmal gespielt werden und wir werden unsere Mannschaft so einstellen, dass wir nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern von der ersten Minute an hellwach sind und alles für ein gutes Ergebnis in die Waagschale werfen“, sagt Mikolajczak weiter.

Luka Bosnjak und Tomasello sind wieder dabei

Derweil entspannt sich bei den Krayern auch die personelle Lage immer weiter. So stehen Mikolajczak am Sonntag Niko Bosnjak und Girolamo Tomasello endlich wieder zur Verfügung. Kein Thema sind nach wie vor die Langzeitverletzen Emir Alic, Orhan Dombayci, Thorben Kern und Max Fleer. „Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Bocholt, auch wenn die Leistung in der Vorwoche alles andere als optimal war (Kray unterlag im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch mit 0:4, Anm. d. Red.). Doch meine Mannschaft hat bisher immer nach schlechten Spielen eine entsprechende Reaktion gezeigt und so werden wir auch auftreten. Wir können befreit aufspielen.“