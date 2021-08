ETB: Verstärkung aus der Regionalliga West kommt

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß hat noch einmal nachgelegt und einen Mann verpflichtet, der in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga spielte.

ETB-Sportvorstand Jürgen Lucas hatte es gegenüber RevierSport in den letzten Tagen angekündigt: die Essener sind noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger und Verstärkungen für die Außenverteidiger-Positionen.

Eine dieser Baustellen konntn nun geschlossen werden. Der ETB Schwarz-Weiß, der sich aktuell im Trainingslager in Goch intensiv auf die neue Saison vorbereitet, hat vor Ort Mehmet Dalyanoglu unter Vertrag genommen. Der gebürtige Gelsenkirchener wechselt vom Regionalligisten SV Straelen an den Essener Uhlenkrug.

Einst in der Oberliga für den FC Kray am Ball

Der 20-Jährige fühlt sich auf den Außenverteidigerpositionen am wohlsten und spielte vor seinem Wechsel nach Straelen, in seinem ersten Seniorenjahr, für den FC Kray in der Oberliga Niederrhein. Dalyanoglu hat 22 Oberliga- und fünf Regionalliga-Einsätze in seiner bisherigen Karriere bestritten.

Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen und uns für die Aufstiegsrunde qualifizieren Mehmet Dalyanoglu

"Ich hatte mehrere Anfragen aus der Oberliga und auch Optionen für die Regionalliga. Da ich letzte Saison aber wenig Spielzeiten in der Regionalliga hatte, habe ich mich bewusst für die Oberliga entschieden. Luca Ducree hatte ein Treffen mit Trainer Suat Tokat organisiert", erklärt Dalyanoglu und sagt weiter: "Nach dem Gespräch wusste ich sofort, dass die Art und Weise wie er Fußball spielen lassen will und die Ziele die er anvisiert, genau mit meinen Vorstellungen übereinstimmen. Ich hatte auch schon Termine mit anderen Vereinen, aber das Gespräch mit dem ETB hat mir am meisten zugesprochen. Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen und uns für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Wir möchten Fußball spielen, der Spaß macht und dabei fußballerische Lösungen finden."

Die ETB-Verantwortlichen um Luca Ducree, Sportlicher Leiter, sind froh, dass sich Dalyanoglu für den Gang in die Oberliga und den Uhlenkrug entschieden hat. "Mehmet passt sehr gut in unsere Philosophie, junge Spieler weiter ausbilden zu wollen. Wir sind davon überzeugt, dass er uns voranbringen kann“, sagt Luca Ducree.