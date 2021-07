Einer der besten Essener Amateurfußballer des letzten Jahrzehnts, Ilias Elouriachi, ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Viele Klubs zeigen Interesse.

Bereits im April berichtete RevierSport, dass Ilias Elouriachi den FC Kray im Sommer nach 14 Jahren verlassen wird. Der 29-Jährige hatte beim Oberligisten eine Ära geprägt und war maßgeblich an den größten Erfolgen der Vereinsgeschichte beteiligt. Aus beruflichen Gründen wird der Edeltechniker allerdings seine Zelte in der KrayArena abbrechen.

Elouriachi bestritt für seinen Heimatverein insgesamt 81 Regionalliga-Spiele, 78 Partien in der Oberliga und 118 Duelle in der Landesliga (davon 30 in der Niederrheinliga – bis 2012 sechsthöchste Spielklasse) und erzielte 60 Treffer.

Elouriachi ist heiß begehrt und möchte weiter in Essen spielen

Kein Wunder, dass viele Klubs den Offensivspieler unter Vertrag nehmen möchten. Nach RevierSport-Informationen wollen mehrere Oberligisten aus verschiedenen Städten und Kreisen den 29-Jährigen verpflichten.

“Ele“, wie die Kray-Legende genannt wird, kann sich allerdings keinen Wechsel innerhalb der Oberliga vorstellen: “In der Oberliga habe ich alles erlebt. Meine Familie und mein Beruf haben für mich absolute Priorität.“

Der ehemalige Regionalliga-Spieler möchte auch in der Zukunft weiter in Essen spielen. Aktuell hält er sich nach RS-Infos beim Landesligisten SpVgg Steele 03/09 fit. Ob es allerdings zu einem Wechsel kommt, steht noch in den Sternen.

Viele Essener Klubs haben ihre Fühler nach Elouriachi ausgestreckt. Wer im Endeffekt den Zuschlag bekommt, ist offen: “Aktuell laufen Gespräche, es ist allerdings noch nichts entschieden. Ich lasse mir nach meiner Verletzung diesbezüglich auch Zeit. Ein Essener Landesligist oder sogar Bezirksligist würden am besten zu meinem Beruf passen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen“, erklärte der Angreifer gegenüber RevierSport.

FCK-Urgestein mit Wehmut: “Ich bleibe immer ein Krayer“

Dass der Flügelstürmer den FC Kray nach 14 Jahren und zahlreichen Auf- und Abstiegen verlassen wird, ist auch für den Protagonisten eine besonders schwierige Situation: “Für mich ist es ungewohnt, mit anderen Klubs zu verhandeln. Kray ist mein Verein und wird das auch immer bleiben. Dort habe ich die schönsten Jahre meiner Karriere gehabt. Eine unvergessliche Zeit. Ich bleibe immer ein Krayer!“

Die Daten von Ilias Elouriachi beim FC Kray:

-vier Aufstiege (2010/11 in die Niederrheinliga, 2011/12 in die Regionalliga West, 2013/14 in die Regionalliga West, 2018/19 in die Oberliga) -drei Abstiege (2012/13 in die Oberliga, 2015/16 in die Oberliga, 2016/17 in die Landesliga) -zweimal Essener Hallenstadtmeister -dreimal bester Spieler bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft -dreimal Torschützenkönig bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft -zweimal Kreispokalsieger