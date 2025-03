Am Wochenende (23. März) kam es zum Stadtduell zwischen Frintrop und Rellinghausen. Durch das torlose Remis rutscht die Mannschaft von Trainer Cornelissen von einem Aufstiegsplatz ab.

Am vergangenen Wochenende (23. März) kam es in der Landesliga Niederrhein 2 zum Stadtduell zwischen den beiden einzigen Mannschaft, die in diesem Jahr noch kein Meisterschaftsspiel verloren haben. Die DJK Adler Union Frintrop empfing zu Hause den ESC Rellinghausen. Beide Teams trennten im Vorfeld sechs Punkte. Das Spiel endete 0:0.

Marcel Cornelissen, Trainer von Adler Union Frintrop, bemängelte vorher, dass „viele Stammspieler am Wochenende fehlen“ und er daher viel basteln müsse. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel, dem Sieg über den FC Kray, nahm er drei Änderungen in der Startelf vor. Aber auch sein Gegenüber, ESC-Coach Sascha Behnke hatte nur einen dezimierten Kader zur Verfügung - auf der Bank saßen lediglich vier Feldspieler.

Trotz der besseren Tabellenposition sah Cornelissen sein Team als „Außenseiter“ für diese Partie. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte in einem Duell auf Augenhöhe. Kurz vor Schluss hatten die Gäste plötzlich die große Chance auf die Führung, doch die Partie blieb torlos.

Beide Trainer waren sich einig, dass das Unentschieden dem Spielverlauf entsprach und demnach in Ordnung gehe. „Ein Spiel zweier Topteams. Hohe Intensität, viel Tempo. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, wir hatten zu Beginn nur die Chancen in Führung zu gehen, das wäre wichtig gewesen“, lautet das Fazit von Frintrop-Coach Cornelissen.

Behnke betont nach dem Spiel bei der WAZ: „Das war mit Abstand eines der geilsten Landesliga-Spiele, was ich je gespielt habe. Vom Chancenverhältnis hatten sie genauso ihre Chancen wie wir. Wenn wir das Dingen am Ende machen, wäre das natürlich sehr, sehr glücklich.“

Für beide Teams bedeutet das Remis keinen wirklichen Fortschritt. Da die direkten Konkurrenten Blau-Weiß Dingden und der SV Budberg ihre Spiele gegen abstiegsbedrohte Mannschaften gewinnen konnten, war das Unentschieden ein kleiner Dämpfer für Frintrop im Aufstiegsrennen. Der SV Budberg zog sogar an Frintrop vorbei und verdrängte sie so von einem Aufstiegsplatz. Der Abstand zu den beiden Kontrahenten bleibt jedoch noch immer gering. Somit ist der Kampf um die Meisterschaft und der Aufstieg weiterhin offen und bleibt noch spannend.

Rellinghausen verpasst durch das Remis die Chance, den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen. Mit nun acht Punkten Abstand auf den zweiten Platz, dürfte es schwer werden noch einmal oben anzugreifen.