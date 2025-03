Mit zwei Siegen und einer Niederlage hat sich der DJK TuS Hordel auf den zweiten Platz der Landesliga Westfalen gepirscht. Trainer Talaga warnt vor den vermeintlich einfachen kommenden Wochen.

Mit dem 5:3 gegen den FC Marl konnte die DJK TuS Hordel zuletzt am Gegner vorbeiziehen und lauert jetzt einen Punkt hinter dem Spitzenreiter, dem SSV Buer, auf dem zweiten Tabellenrang der Landesliga Westfalen.

Den Start ins Kalenderjahr lässt sich Trainer Mirko Talaga gefallen: Zwei Siege und ein Unentschieden sorgen dafür, dass der Übungsleiter mit der Ausbeute „unter dem Tisch zufrieden ist. Gegen Wanne 11 hätten wir nicht verlieren müssen, dafür war der Sieg in Wanne-Eickel vielleicht etwas glücklich.“

Der Sieg in Marl hingegen war Zeugnis einer „anständigen Leistung, das haben wir verdient gewonnen“, lobt der DJK-Trainer. Der Lohn: Die Mannschaft ist mittendrin im Vierkampf um den Aufstieg in die Westfalenliga. Auch wenn Talaga andere Mannschaften eher in der Favoritenrolle sieht.

„Buer ist gefühlt die gesamte Saison Tabellenführer, der FC Roj hat eine sehr hohe Qualität. Teilweise wird da auch kommuniziert, dass man aufsteigen will“, schiebt der Trainer den Druck eher auf andere Teams. „Dennoch wollen wir natürlich auch aufsteigen. Wir fahren aber erst einmal gut damit, von Woche zu Woche zu schauen.“

„Hausaufgaben erledigen“ vor dem Spitzenspiel

Dass er damit eine alte Floskel benutzt, ist Talaga bewusst. „Es ist wirklich so. Im April haben wir ein eventuelles Topspiel gegen Buer, aber was haben wir davon, wenn wir bis dahin nicht unsere Hausaufgaben machen?“ Mit dem VfR Sölde und dem Hombrucher SV warten zwei Abstiegskandidaten auf Hordel, mit TuS Harpen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld.

„Gegen Sölde haben wir in der Hinrunde nur 1:1 gespielt“, ist der Trainer gewarnt. „Das sieht immer so leicht und locker aus, aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel und dann schauen wir, wo wir am Ende stehen.“

Wir wollen hoch die Bälle gewinnen, um den Raum bis zum gegnerischen Tor möglichst kleinzuhalten. Wir wollen aktiv sein und nicht umschalten – das ist unser Erfolgsrezept. Mirko Talaga

Helfen dabei soll auch weiterhin die Offensive, die die meisten Treffer erzielt hat, 49 in 19 Partien. Kein Zufall, wie Talaga berichtet. „Wir haben sicher Qualität vorn, aber wir wollen hoch die Bälle gewinnen, um den Raum bis zum gegnerischen Tor möglichst kleinzuhalten. Wir wollen aktiv sein und nicht umschalten – das ist unser Erfolgsrezept.“

Die Offensivabteilung wird bereits am Sonntag (16. März) wieder gefragt sein. Dann geht es für die DJK TuS Hordel zum VfR Sölde. Anstoß am Sportplatz Rosengarten in Dortmund ist um 15:15 Uhr.