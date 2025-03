Die beiden Essener Vereine Adler Union Frintrop und der FC Kray treffen am 23. Spieltag der Landesliga 2 Niederrhein aufeinander. Die Trainer erwarten ein umkämpftes Derby.

In der Landesliga 2 Niederrhein steht ein Essener Derby an. Der FC Kray empfängt am 23. Spieltag die DJK Adler Union Frintrop in der KrayArena (Freitag, 14.03., 19:15 Uhr). Für beide Mannschaften geht es in dieser Phase der Saison um viel, doch in verschiedene Richtungen.

Frintrop steht vor diesem Derby auf Rang zwei der Tabelle und hat damit berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Oberliga. Der FC Kray hingegen kämpft um den Abstieg. Der FCK belegt den vierzehnten Tabellenplatz und steht mit 28 Punkten nur vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Im Flutlichtspiel am Freitag können sich die Fans also auf eine unterhaltsame Partie freuen. Das erwartet auch Adler Union-Trainer Marcel Cornelissen. "Es wird ein heißes, emotionales, lautes und umkämpftes Spiel. Ich erwarte einen motivierten Gegner, der hauptsächlich über Kampf kommen wird", blickt Cornelissen auf das kommende Derby.

Zuletzt konnten die Adler zwei Mal in Folge nur ein Unentschieden gegen Abstiegskandidaten holen. So spielte Frintrop vor zwei Wochen 1:1 gegen den Letzten aus Steele und darauf die Woche nur 2:2 gegen Speldorf. "Gegen Steele hatten wir 32 Torschüsse und machen nur einen rein. Da spiegelt das Ergebnis nicht das Spiel wider. Gegen Speldorf fehlte dann einfach die Intensität", blickt der 37-Jährige auf die vergangene Partien zurück.

Auch Marcel Poelman, Trainer des FC Kray, erwartet ein hitziges Spiel gegen den Essener Stadtrivalen. "Durch das Abendspiel hoffe ich auf eine mitreißende Stimmung. Es wird denke ich ziemlich hitzig und umkämpft. Wir werden alles in die Waagschale werfen", sagt der FCK-Coach vor dem Spiel gegen Frintrop.

Im letzten Spiel erlitt der FC Kray einen kleinen Rückschlag. Mit 0:2 verlor man beim Vorletzten Lowick und konnte sich somit nicht weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Poelman blickt kritisch auf die Niederlage zurück. "Wir haben unabhängig von dem Umständen nicht gut gespielt. Es ist wichtig sich selbst zu reflektieren und wir haben den Anspruch besser aufzutreten."

Poelman, welcher in der Winterpause zum FC Kray stieß, blickt mit Zuversicht auf das Derby gegen die starken Frintroper. "Wir müssen den Kampf annehmen und schauen, dass wir ihnen unser Spiel aufzwingen können. Dann sehe ich auch Chancen Punkte mitzunehmen", erklärt Krays Übungsleiter.

Nach dem Derby am Freitag warten dann Hamborn 07, aktuell Sechster, und der Tabellenführer Blau-Weiß Dingden auf den FCK. Für Poelman sind diese Spiele aber noch kein Thema. "Wir arbeiten immer Stück für Stück und arbeiten die Spiele auf. Im Moment zählt nur das Spiel gegen Adler Union."